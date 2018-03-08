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Spor

Çaykur Rizespor - Gaziantepspor: 5-1

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Emrah Ünal (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx) ÇAYKUR RİZESPOR: Kaya (xxx) - Ümit (xxx), Saadane (xxx), Robin (xxx), Koray (xxx), Lincoln (xxxx), Abdullah (xx) (Dk

08 Mart 2018 00:02

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Emrah Ünal (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Kaya (xxx) - Ümit (xxx), Saadane (xxx), Robin (xxx), Koray (xxx), Lincoln (xxxx), Abdullah (xx) (Dk. 75 Galip xx) , Turgut (xx) (Dk. 65 Vedat Muriqi xx), Özgür (xx), Oğulcan (xxx), Samudio (xxx) (Dk. 80 Furkan x)
GAZİANTEPSPOR: Musa (x) - Şenol (x), Deniz (x), İlker (x), Müslüm (x), Erdal (x), Gökhan (x), Cuma Furkan (x) (Dk. 62 Mustafa Emirhan x), Mustafa Bayram (x), Yusuf (x) (Dk. 76 Süleyman x), Mustafa (x) (Dk. 23 Ahmet x)
GOLLER: Dk. 10, Dk. 71 ve Dk. 86 Lincoln, Dk. 32 Oğulcan, Dk. 74 Samudio (Çaykur Rizespor) - Dk. 47 Erdal (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Ümit, Robin (Çaykur Rizespor) 

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Çaykur Rizespor, kendi sahasında Gaziantepspor\'u 5-1 mağlup etti. 

1’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cuma Furkan’ın şutunda top az farkla auta çıktı.
10’uncu dakikada Turgut Şahin’in pasında ceza sahası çizgisi dışında topla buluşan Lincoln’un sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
15’inci dakikada Robin’in sağ taraftan ortaladığı top direğe çarparak auta çıktı.
32’nci dakikada Özgür’ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğulcan’ın şutunda top kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 2-0.
47’nci dakikada Gökhan’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Erdal Ahmet\'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.
71’inci dakikada orta alandan topla ilerleyen Lincoln\'ün yaklaşık 25 metreden şutunda top filelerle buluştu: 3-1.
74’üncü dakikada Vedat Muriqi’in pasıyla ceza sahasında topu kazanan Samudio\'nun şutunda top ağlarla buluştu: 4-1.
86’ncı dakikada Furkan’ın ceza sahası sol çaprazından kale sahasına çıkarttığı topta Lincoln’un sert şutunda top filelerle buluştu: 5-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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