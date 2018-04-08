Çaykur Rizespor - Eskişehirspor: 4-1

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Uygar Bebek (xxx), Erdem Bayık (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Ramos (xxx), Mehmet (xxx) (Dk.83 Furkan x), Orhan (xxx), Robin (xxx), Ümit (xx), Abdullah (xxx), Recep (xx) (Dk. 76 Lincoln xx) , Süleyman (xxx),(Dk. 76 Özgür x) Vedat Muriç (xxx), Samudio (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (x) - Hasan Hüseyin (xx), Dorukhan (x) (Dk. 73 Andaç x), Bilal Aziz (x) (Dk. 77 Fıratcan), Kaan (xx), Hasan (x) (Dk. 73 Furgan x), Bedirhan (xx), Akaminko (xx), Hürriyet (x), Semih (x), Bruno (xx)

GOLLER: Dk. 1, 10 Vedat, Dk. 45 Samudio (P), Dk. 64 Süleyman (Çaykur Rizespor), Dk. 83 Hasan Hüseyin (Eskişehirspor).

SARI KARTLAR: Bilal Aziz (Eskişehirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Çaykur Rizespor, sahasında Eskişehirspor\'u 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 4 hafta kala liderliğini sürdürdü.

1\'inci dakikada Recep\'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Vedat\'ın şık vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

10\'uncu dakikada sol kanattan hızla çizgiye inen Robin\'in pasında ceza sahasında Vedat\'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

19\'uncu Robin\'in ceza sahası sol çaprazından şutunda topu kaleci Kayacan çıkardı.

23\'üncü dakikada Hasan\'ın savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası çizgisinde topla buluşan Bruno\'nun şutunda topu kaleci Gökhan çıkardı.

44\'üncü dakikada ceza sahasına gönderilen topta Vedat Muriç rakibi Akaminko tarafından engellenince maçın orta hakemi Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına gelen Samudio topu filelere gönderdi. 3-0

52\'nci dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topu Eskişehirsporlu oyuncular uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Robin\'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunu kaleci Kayacan çıkarttı.

64\'üncü dakikada Samudio\'nun kullandığı taç atışında Süleyman kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. 4-0

79\'uncu dakikada Mehmet\'in pasıyla orta alandan topu alan Samudio kale sahasına kadar girdi. Kaleci Kayacan ile karşı karşıya topu uzak köşeye vuran Samudio\'nun şutunda top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

83\'üncü dakika ceza sahası çizgisi üzerinde karombolde top Hasan Hüseyin\'in önünde kaldı. Eskişehirsporlu oyuncunun sert şutu kale direğinin hemen yanından filelere gitti. 4-1

Karşılaşma Çaykur Rizespor\'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)



