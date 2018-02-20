Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: 3-0

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Soner Maraş (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Ramos (xx), Mehmet (xx), Recep (xxx), Galip (xx) (Dk.46 Lincoln xx), Saadene (xx), Samudio (xxx) Süleyman (xx)(Dk.65 Oğulcan xx), Orhan (xx), Abdullah (xx), Vedat Muriç (xx) (Dk.88 Turgut x)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx)- Oğuzhan (xx), Cüneyt (xx), Furkan (xx), Cumali (xx), Sedat (xx),Okan (xx), Bülent (xx), Kethevoama (xx) (Dk. 59 Muhammed Ali x), Abdulkadir (xx) (Dk. 62 Abeka x), Otoo (xx) (Dk. 76 Burak x)

GOLLER: Dk.72 Recep, Dk. 80 Oğulcan, Dk. 90+4 Samudio (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Vedat Muriç (Çaykur Rizespor) - Furkan, Muhammed Ali, Sedat, Vukovic (Balikesirspor Baltok)



SPOR Toto 1\'inci Lig\'in 23\'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Balıkesirspor Baltok\'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 72\'de Recep, 80\'de Oğulcan ve 90+4\'te Samudio kaydetti.

22’nci dakikada Balıkesirspor Baltoklu oyuncu Furkan ceza sahası dışından kazandığı topu kaleye gönderdi. Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

28’inci dakikada Samudio, ceza sahasının dışından çektiği şutta top kalecinin eldivenlerinde kaldı.

56’ncı dakikada Mehmet’in rakibini geçerek çıkarttığı pası alan Recep’in şutunda topu kaleci Vukovic kornere çeldi.

69’uncu dakikada Lincoln’un kullandığı serbest vuruşta Samudio’nun topa kafa vuruşu kale çizgisine paralel şekilde auta gitti.

72’nci dakikada Vedat Muriç’in pasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Recep topu sert ve düzgün bir şekilde kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen top yan ağalarla buluştu: 1-0.

80’inci dakikada Mehmet sol taraftan getirdiği topu takım arkadaşı Oğulcan ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza yayı hemen içinden vurduğu top ağlara gitti: 2-0.

90+4\'üncü dakikada Mehmet orta alandan taşıdığı topu kale sahası içinde Samudio ile buluşturdu. Kaleciyi geçen topu Samudio ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi: 3-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)