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Spor

Çaykur Rizespor - Akın Çorap Giresunspor: 1-0

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -  STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Kemal Elmas (xxx) ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Ramos (xxx), Mehmet (xx), Orhan (xxx), Robin (xx), Galip (xx) (Dk

22 Nisan 2018 22:57

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - 

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Kemal Elmas (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Ramos (xxx), Mehmet (xx), Orhan (xxx), Robin (xx), Galip (xx) (Dk. 73 Abdullah x), Recep (xx) (Dk. 46 Lincoln xx), Saadane (xx), Süleyman (xx) (Dk. 79 Oğulcan x), Vedat Muriç (xxx), Samudio (xxx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (x) - Caner (xx), Aykut (x), Dimitradis (x), Dialiba (x) (Dk. 71 Mustafa Batuhan x), Nascimento (x) (Dk. 60 Fatih (x), Recep (xx)(Dk. 82 Atta x), Çağlar (x), Ahmad Abed (x), Sinan (x), Abdulkerim (xx)
GOL: Dk. 49 Samudio  (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Saadane (Çaykur Rizespor) - Caner, Fatih, Ahmad Abed (Akın Çorap Giresunspor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'de Çaykur Rizespor, sahasında Akın Çorap Giresunspor’u 1-0 mağlup etti.
9\'uncu dakikada Samudio sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasında Recep’e gönderdi. Bu oyuncudan önce Giresunspor defansı topu kornere gönderdi.
34\'üncü dakikada Sinan\'ın indirdiği topu ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderen Nascimento\'nun şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
38\'inci dakikada Çağlar\'ın yaklaşık 35 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan topu direk dibinden kornere çıkarmayı başardı.
49’uncu dakikada Vedat Muriç’in serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen Samudio’nun vuruşunda top ağlara buluştu: 1-0.
57’inci dakikada ceza sahası sol çaprazından Lincoln’un sert şutu kale direğinin hemen yanından auta gitti.
90\'ıncı dakikada Oğulcan\'ın pasında ceza sahasında Lincoln\'un şutunda topu kaleci Ahmet kornere çıkardı. 
Karşılaşma Çaykur Rizespor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)

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