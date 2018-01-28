Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 1 - 0

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Mehmet (xxx), Orhan (xxx), Saadane (xxx), Ramos (xxx), Robin (xxx), Özgür (xx) (Dk. 73 Süleyman x), Galip (xx), Recep (xx) (Dk. 68 Lincoln x), Samudio (xxx) (Dk. 89 Oğulcan), Vedat Muriç (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (x), Erhan (x), Sezer (xx), Yiğitcan (xx), Batuhan (xx), Kubilay (xx), Politylo (xx) (Dk. 68 Mendy x), Lalawele (x) (Dk. 84 Aydın x), Marques (x) (Dk. 46 Adil x), Tambe (x), Atabey (xx)

GOL: Dk. 84 Vedat Muriç (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Robin, Galip (Çaykur Rizespor) , Erhan, Sezer, Adil (Adana Demirspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 19’ncu haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12’nci dakikada Recep Niyaz’ın kullandığı serbest vuruşta, Robin Yalçın’ın kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıktı.

23’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde top Samudio’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunu Adana Demirsporlu futbolcular engelleyip uzaklaştırdı.

29’uncu dakikada ceza yayı üzerinde Özgür Çek’in çektiği şutta top üstten auta çıktı.

32’nci dakikada Recep Niyaz’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriç’in şutunu kaleci Kurtuluş çıkardı.

34’üncü dakikada Atabey ceza sahası içinde 2 Çaykur Rizesporlu futbolcuyu geçip şutunu çekti, topa kaleci Gökhan sahip oldu.

38’inci dakikada Adana Demirsporlu futbolcuların birbirleri ile anlaşamaması sonucu ceza sahasında topla buluşan Recep Niyaz’ın aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.

52’inci dakikada Galip’in kullandığı serbest atışta topa kafayla vuran Saadane’nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

58’inci dakikada Galip’in kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta topu kaleci güçlükle kornere çeldi.

84’üncü dakikada Lincoln’un ara pasında kaleci ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Vedat Muriç topu yerden düzgün bir şekilde kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen top ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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