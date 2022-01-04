ÇAYKUR işçileri, taleplerini duyurmak için bir araya gelecek

Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra 4 yıl zarar eden ÇAYKUR'un işçileri, sorunlarını yetkililere duyurmak için 9 Ocak'ta toplanıyor.

ÇAYKUR işçileri, sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için 9 Ocak Pazar günü saat 13.00'te 15 Temmuz Rize Demokrasi Meydanı'nda buluşuyor.

Yapılan çağrı metninde işçiler, şu taleplerini sıraladı:

"Tüm mevsimlik ÇAYKUR işçilerinin kadroya alınması, ÇAYKUR işçisinin sekiz yıllık kayıplarının karşılanması, kamudaki diğer kadrolu işyerlerinde çalışan işçilerle ücretlerin aynı seviyeye çıkarılması, ikramiye ve benzeri ücretlerde vergi adaletsizliğine son verilmesi, mevsimlik ÇAYKUR işçilerinin işsizlik fonundan yararlanması, tüm işyerlerine sandık konarak işçilerin kendi işyeri temsilcilerini özgür iradeleriyle seçmesi, Toplu İş Sözleşmesi taslağının işçiler tarafından hazırlanması."

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