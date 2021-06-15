ÇAYKUR, işçi açığını bölgedeki fabrikalardan geçici olarak kapattı

Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar açıklayan ÇAYKUR, paketleme fabrikasında oluşan işçi ihtiyacını yeni işçiler istihdam ederek kapatmak yerine, bölgedeki fabrikalardan talep etti.

ÇAYKUR personel daire başkanlığı, çay fabrikalarına Rize’nin İyidere ilçesinde bulunan 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası’na işgücü temini konulu bir yazı gönderdi. Yazıda fabrikanın yeni yerleşkesinde emeklilik nedeniyle işten ayrılışların olacağı ve geçici işçilerden 180 hizmet gününü tamamlayanların iş akdinin askıya alınması nedeniyle üretimde aksaklıklar meydana gelebileceği belirtildi.

Üretimde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için fabrikada işçi ihtiyacının açığa çıktığı duyuruldu. Ancak yeni işçi istihdam etmek yerine bölgedeki fabrikalardan geçici işçi talebinde bulunuldu. Belirlenen geçici işçilerin ilk etapta geçici görevli olarak işe başlatılacağı daha sonra nakil edileceği bildirildi.

"İstekliler gelsin"

Buna göre çevre illerdeki fabrikalarda çalışan mevsimlik işçilerden oluşan toplamda 141 işçi, Rize’nin çıkışındaki paketleme fabrikasında görevlendirilecek. Fabrikaya Artvin Hopa’dan 5, Rize Pazar’dan ise 7 işçi talep edildi. Öncelikli olarak isteklilerin gönderilmesinin talep edildiği yazıda istekli çıkmaması durumunda kura çekilmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu işçilerin görevlendirme ile gideceği yeni fabrikaya ulaşımlarının nasıl yapılacağı ise belirtilmedi.