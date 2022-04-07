ÇAYKUR'da rekor zarar

ÇAYKUR’un 2021 yılında 503 milyon 840 bin TL’lik zarara imza attığı ortaya çıktı. Kurumun 2021 yılında üst düzey yöneticiler için 1,3 milyon TL’lik ücret ve menfaat ödemesi yaptığı belirlendi.

Türkiye’nin bir yılda kişi başına 250 bardak çay tüketimi ile dünyada birinci olmasına karşın Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2021 yılında da zarar etti. Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra zararı katlanarak artan kurumun 2021 yılı zararı 2017 yılına oranla yüzde 88 büyüyerek 503 milyon 840 bin TL oldu.

En son 2016'da kâr etti

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ÇAYKUR’un 2021 yılı faaliyetlerini ve mali bilançolarını içeren raporu, kurumun içinde olduğu batağı ortaya koydu. İdare, 2021 yılında yarım milyar liralık zarar açıkladı.

Raporlar, ÇAYKUR’un Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildikten sonra içine düşürüldüğü ekonomik çıkmazı da bir kez daha gözler önüne serdi. TVF’ye devrinden bir önceki yıl olan 2016’da 82,1 milyon TL kâr elde eden idarede, 2017 yılı itibarıyla düzenli olarak zarar kaydedildi.

Bor. 5 milyar TL'yi aştı

ÇAYKUR’un 2021 yılı itibarıyla bankalara olan toplam borcu da dev boyutlara ulaştı. Aralık 2019’da 3 milyar 498 milyon TL olarak hesaplanan ÇAYKUR’un banka borcu, 2021 yılı sonu itibarıyla 5 milyar 241 milyon TL’ye fırladı. ÇAYKUR’un üst yönetimi için sağlanan maddi olanaklar da önemli bir kalem oluşturdu. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1 milyon 314 bin 499 TL oldu. İdarenin reklam harcaması da raporda paylaşıldı. Raporda yer alan verilere göre, ÇAYKUR’un 2021 yılındaki reklam gideri 38 milyon 139 bin 849 TL, festival ve etkinlik gideri ise 1 milyon 14 bin 565 TL oldu. ÇAYKUR, ulusal, bölgesel ve yerel televizyonlar ile radyolara 8 milyon 841 bin 271 TL, spor kulüpleri, stadyum ve spor salonlarına 28 milyon 357 bin 390 TL, gazete ve dergilere ise 127 bin 658 TL’lik reklam verdi.

ÇAYKUR’un genel müdürlüğünü AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim yapıyor. AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile AKP Rize eski milletvekili Hikmet Ayar da yönetim kurulunda yer alıyor.