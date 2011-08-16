-ÇAYKUR çay parasını ödemeye başladı RİZE (A.A) - 16.08.2011 - ÇAYKUR, temmuz ayında aldığı yaş çayın 123 milyon lira tutan ödemelerine başladı. ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaş çayda birinci sürgünde, mayıs ayında 38 bin 550 ton alındığını ve ödemesinin haziran ayında yapıldığını, haziran ayında üreticiden alınan 194 bin 103 ton yaş çay bedelinin ödemesinin ise temmuz ayında tamamlandığını belirtti. İkinci sürgün alımlarında sona yaklaşıldığını ifade eden Sütlüoğlu, temmuz ayında üreticiden alınan 125 bin 520 ton yaş çay karşılığında tahakkuk eden 123 milyon liranın ödenmesine başladıklarını, bu ay sonuna kadar temmuz ayına ait yaş çay bedelinin tamamının ödeneceğini kaydetti. Sütlüoğlu, yaş çay alımlarının da devam ettiğini belirterek, açıklamasında, şunları ifade etti: ''İkinci sürgünde şu ana kadar 209 bin ton civarında yaş çay satın aldık. Bu miktarın sürgün sonunda 220 ile 230 bin ton arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2011 yılı genel toplamında ise 14 Ağustos itibarıyla 447 bin 270 tona ulaştık.''