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Çaykur 3 bin 500 işçi alacak

600 teknik eleman, 180 ziraat ve orman mühendisi, 350 eksper, 2 bin 370 işçi alınacak, iş müracaatları illerdeki İş-Kur Müdürlüklerine yapılacak

28 Ocak 2015 19:24

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, kuruma 8 yıl aradan sonra 3 bin 500 işçi alınacağını açıkladı.

Çaykur'a son olarak 2007 yılında işçi alımı gerçekleştirildiğini ve geçen sürede yaşanan azalma ile işçi sayısının, 6 bin 112' si mevsimlik, 2 bin 366' sı da kadrolu olmak üzere 8 bin 474'e düştüğünü kaydeden Sütlüoğlu şunları söyledi:

"Bu işçi sayısı yetersiz. Bu nedenle 4 bin 300 işçi talep ettik ancak 3 bin 500 işçi alımı için izin çıktı. Büyük çoğunluğu genelde yaş çay yükleme işinde çalışacak. Daha önce müteahhit firmalardan hizmet alımı ile yapmak zorunda kaldığımız bu işi artık kendi bünyemize alacağız. 3 bin 500 işçinin 2 bin 370'i en az ilkokul mezunu olacak ve yaş çay yükleme işçisi olarak çalışacak. Meslek ve teknik lise ile yüksek okul mezunu 600 teknik eleman alımı da yapacağız. Ayrıca bu yıl ilk kez 180 mevsimlik Ziraat ve Orman Mühendisi alımı yapacağız. Bu kişiler de vardiya amiri olarak çalışacak. Çay eksperi olarak da 350 işçi alımı yapılacak. Alınacak işçilerin 2 bin 375' i Rize, 783'ü Trabzon, 276'sı Artvin ve 66' sı da Giresun'da görevlendirilecek."

 

Kura ile alınacak

 

Muhammet Kaçar’ın DHA’da yer alan haberine göre, işçi alımının kura yöntemi ile yapılacağını ifade eden Sütlüoğlu, "İş müracaatları illerimizdeki İş-Kur Müdürlüklerine yapılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren bu başvurular alınmaya başlanacak. Bu işçilerle sezona en iyi şekilde hazır halde gireceğiz" dedi.

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