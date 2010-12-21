-ÇAYKUR, 24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR RİZE (A.A) - 21.12.2010 - Türkiye'de piyasanın yüzde 60'ını elinde bulunduran ÇAYKUR, aralarında Avrupa ülkeleri ile ABD'nin de bulunduğu 24 ülkeye çay ihraç ediyor. ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, yaptığı açıklamada, ÇAYKUR'un 46 yaş çay ve 3 paketleme fabrikası bulunduğunu belirterek, ''Her yıl aldığımız yaş çay, buna bağlı olarak ürettiğimiz kuru çay miktarını artırmaya çalışıyoruz. Bu sezon 590 bin ton civarında yaş çay alımı gerçekleştirdik. Bundan da 107 bin ton civarında kuru çay ürettik'' dedi. Yurt içinde piyasanın yüzde 60'ını elinde bulunduran ÇAYKUR'un yurt dışında aralarında Avrupa ülkeleri ile ABD'nin de bulunduğu 24 ülkeye çay ihraç ettiğini vurgulayan Yüce, ''Çay alanlarının genişliği bakımından dünyada 6. sırada olan Türkiye, ÇAYKUR aracılığı ile yılda ortalama 3 bin ton civarında çayı ihraç ediyor. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ile ABD de bulunuyor'' diye konuştu. Çalışmaların ne kadar büyük olursa olsun, tanıtılmadığı, anlatılmadığı takdirde çok fazla mana ifade etmeyeceğini savunan Yüce, şunları söyledi: ''Yaptığımız ürünleri ülke insanı ile paylaşmak, farklı ülkelerin insanlarına duyurmak istiyoruz. Bunu yaparken izlenilen politika çok önemli. ÇAYKUR olarak son yıllarda dökme çay satmamaya çalışıyoruz. Çünkü bunun kuruma ve Türk çayına pek fazla katkısı yok. Daha önce dökme ve paketli olarak toplam 5 bin ton civarında çay ihraç ediyorduk. Ama dökme çayın ekonomik manada katkısı olmadığını görünce paketli çay satışına yöneldik. Özellikle birkaç ürünümüzü öne çıkartmaya çalışıyoruz. (Çayı elden çıkaralım da ne olursa olsun) demiyoruz. Sadece markalı, paketli çay satıyoruz. Yurt dışında genellikle 'sallama' çay tercih ediliyor. Bu nedenle bu tür çay üzerinde yoğunlaşıyoruz. Son olarak çıkarttığımız organik çayın da dünya pazarlarına girmesine önem veriyoruz. Bu çayı yurt dışına göndermeye başladık. Bundan da son derece ümitliyiz.'' -''REKLAM SON DERECE ÖNEMLİ''- Ekrem Yüce, özellikle yurt dışına çay ihraç etmeye önem verdiklerini, bunun için reklamın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: ''Bir ürün takdim edilemiyorsa, üründen kimsenin haberi olmaz. Reklam çalışmalarımızda özellikle reklam tırımız ile önemli çalışmalar yaptık. Ülke içinde olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde fuarlara katıldık. Ülke içi ve ülke dışında üniversite etkinliklerinde, belediyelerle irtibat kurarak meydanlarda, önemli günlerde tırı götürüp çay tanıtımı yapıyoruz. ÇAYKUR reklam tırı gurur tablomuz oldu. Milli çayımızın tanıtılması ve yeni insanlarla buluşturulması lazım. Tanıtıma önem veriyoruz. Çayımıza altın kıymetinde önem veriyoruz. Çay satışına sarraf dükkandaki özen gibi özen gösteriliyoruz. Amacımız sabah evden çıkan bir kişinin gazetede, dergide, reklam panosunda veya başka bir yerde ÇAYKUR ile mutlaka karşılaşması.''