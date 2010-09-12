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ÇAYIRLI'DA SULAMA GÖLETİNDE 3 EL BOMBASI BULUNMASI ERZİNCAN (A.A)

12 Eylül 2010 15:48

-ÇAYIRLI'DA SULAMA GÖLETİNDE 3 EL BOMBASI BULUNMASI ERZİNCAN (A.A) - 12.09.2010 - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, Elazığ'dan gelen dalgıç ekibi, 3 adet eğitim tipi el bombasının bulunduğu sulama göletinde yoğun güvenlik önlemleri altında çalışmalarına başladı. Alınan bilgiye göre, Erzincan'a 123 kilometre uzaklıktaki Çayırlı ilçesinde dün vatandaşlar tarafından 3 el bombası bulunması üzerine, suyun boşaltılması için göletin kapakları açıldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden Çayırlı'ya gelen, bir amir ile 4 polis memurundan oluşan 5 kişilik dalgıç ekibi sulama göletinde çalışmalarına başladı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri ile Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. İnceleme kapsamında, bombaların bulunduğu noktalar işaretlendi. Göletin balçık olması nedeniyle su altı arama ekipleri, çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Bombaların atıldığı tahmin edilen noktalar su altı metal arama dedektörüyle aranıyor. Göletteki çalışmalar Çayırlı Savcısı gözetiminde yürütülüyor ve kameraya kaydediliyor.

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