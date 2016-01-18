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Çayın 2 lira olduğunu duyan adam, kahvehaneyi taradı!

Kahvehanede bulunan bir kişi yaralandı

18 Ocak 2016 14:51

Kocaeli’nde arkadaşıyla kahvehaneye gelerek büyük bardak çay isteyen kişi, çayın fiyatının 2 lira olduğunu duyunca kahvehaneye kurşun yağdırdı. Kahvehane içerisinde bulunun bir kişi yaralandı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, olay, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanede meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaşıyla kahvehane gelen ve henüz ismi belirlenemeyen şahıs, elindeki su bardağına çay doldurulmasını istedi. Çayı aldıktan sonra bir buçuk lira uzatan şahısa, işletmeci Gültekin A. büyük çayın 2 lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine şahıs öfkelendi ve çaycı ile kavgaya başladı. Öfkeli kişi, çevredekilerin ve yanında bulunan arkadaşının araya girmesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı.

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