-Çayı anavatanına ihraç edeceğiz RİZE (A.A) - 13.09.2011 - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinin başkenti Urumçi'de düzenlenen Avrasya Fuarına katılan ÇAYKUR, burada Türk çayının büyük ilgi görmesi üzerine Çin'e yönelik çay ihraç etme çalışması başlatma kararı aldı. ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de 1-5 Eylül tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Avrasya Fuarına katılarak, stant açtıklarını söyledi. Fuarı 5 günde yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Sütlüoğlu, ''Standımıza ve çayımıza büyük ilgi gösterilen bir fuar yaşadık. Bu da bizi çok mutlu etti. Beklediğimizin çok ötesinde destek gördük. Fuar boyunca en fazla ilgi gören stantlardan birisi bizim standımız oldu. İkram ettiğimiz çaylar çok beğenildi. Çayımızı beğenenler, nereden alabileceğini sordular. Marketlerde bulabileceklerini söyledik'' dedi. Fuardan önce bölgeye gönderdikleri çayların Urumçi, Kaşgar ve diğer şehirlerde market raflarında satıldığını gördüklerini ifade eden Sütlüoğlu, Türk çayının o bölgede satılıyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Sütlüoğlu, Çin'de lokantalarda yemeklerden önce çay içme alışkanlığı olduğunu anlatarak, ''Sincan bölgesinde lokantalarda sunulan çayların ne çayı olduğunu sorduğumuzda, bize Türk çayı olduğunu söylediler. Yani çayımızdan önce namımız gitmiş. Çayımız aranan bir çay. Aslında o çaylar bizim çayımız değildi. Çünkü biz oraya yeni çay gönderdik. Verilen çaylar Uzak Doğu menşeli çaylardı. Ama bilmeyenler Türk çayı zannediyor. Orada bunu anlattık'' diye konuştu. Çin'in Türkiye için önemli bir pazar olabileceğini vurgulayan Sütlüoğlu, şöyle devam etti: ''Çin, çayın ana vatanı. 'Çayın ana vatanına çay satılır mı?' diye sorabilirler. Ama biz çayın ana vatanına çay satılabildiğini göstereceğiz. Bundan sonra bu bölgeye çay satmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim çayımız kalitelidir. İlaçlama yapılmadığından dolayı sağlıklıdır. Dünyada haşere mücadelesi yapılmadığı için kimyasal kullanılmayan tek çay Türk çayıdır. Önümüzdeki yıllarda tamamen organik üretime geçmeyi planlıyoruz. Bu nedenle çayımızı çayın ana vatanı Çin'e de, Avrupa'ya da, Amerika'ya da satarız. Buna inanıyoruz. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Gelecek dönemde Türk çayını, Türkiye markası olan kurumumuzu dünya markası haline getirmenin gayreti içinde olacağız. Böyle bir hedefimiz var. Bu hedefimizi gerçekleştireceğimize de inanıyorum.'' Genel Müdür Sütlüoğlu, fuar amacıyla bölgeye ilk etapta bir konteynerde 20 ton civarında çayı başlangıç olarak gönderdiklerini belirterek, ''Bundan sonra tanıtım kampanyalarımız, reklam çalışmalarımız olacak. Bölgede oldukça fazla talep var. Çin'in diğer bölgelerine de açılacağız. Yakın zamanda Şangay'da önemli bir fuar var. Ona da katılacağız. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.