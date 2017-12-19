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Çayeli’nde otomobil kamyona çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı

19 Aralık 2017 14:11

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Çayeli İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Kasım Navdar yönetimindeki 34 SZ 1902 plakalı otomobil, Adnan Genç’in kullandığı 61 K 6130 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kasım Navdar ambulansla, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü Adnan Genç ise Çayeli Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edildi. Kaza ile  ilgili soruşturma sürüyor.

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