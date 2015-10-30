Çayeli Bakır İşletmeleri'nde işçiler grevde

Rize’nin Çayeli İlçesi Madenli Beldesi’nde bulunan ve Türkiye’nin en büyük bakır madeni olan Çayeli Bakır İşletmeleri’nde, işverenin çalışanların maaşına zam yapmaması gerekçesiyle 320 işçi bu sabah greve başladı. İşyeri önünde işçilerin açtığı, “Tayyib abi, hemşerilerin de ’one minute’ dedi” pankartı dikkat çekti.

DHA’dan Muhammet Kaçar’ın haberine göre; Çayeli Bakır İşletmeleri ile Türk Maden İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin sıfır zam önerisinin kabul edilmemesi üzerine grev kararı alınmıştı. Çayeli Bakır İşletmelerinde gece vardiyasında çalışan işçilerin mesaiden çıkmasının ardından diğer işçilerinde saat 08.00 sıralarında tesis önünde toplanmasıyla grev kararı uygulamaya konuldu. 320 işçinin greve gittiği tesis önünde Jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. İşçiler Türk Maden İş Sendikası yelekleri giyerek beklemeye başladı.

Çayeli Bakır İşletmeleri önünde toplanarak ‘Bu işyerinde grev vardır’ pankartı asan işçiler, ‘Tayyib abi, hemşerilerin de ’one minute’ dedi’ , ’Burası Afrika değil’ ve ‘Asıl cevher dolarlarımız’ yazılı dövizler açtı. ‘İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız’ sloganları atan işçiler adına açıklama yapan Türk Maden İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Zekeriya Gültekin, işverenin gelecek 3 yıl için sıfır zam teklifi üzerine greve çıktıklarını belirterek, geçmiş yıllarda yapılan grevlerin bazı girişimlerle kırıldığını hatırlattı.

Bu grev içinde bazı hesaplar yapıldığını ileri süren Zekeriya Gültekin, "Kim ne hesap yaparsa yapsın bu hesapların hepsini tersine çevireceğiz ve bu grevden başarılı çıkacağız. Geçmiş yıllarda yaşanan bazı hatalar nedeniyle bu dönemde de Çayeli Bakır İşletmelerinde, ’İşçiler yine bir yanlışa düşer mi?’ beklentisi içerisinde olanlar var. Bu beklentilerin hepsini yerle bir edeceğiz. Bu insanlar ekmeklerini, onurlarını ve geleceklerini kurtarmak için yola çıkıyor. Kimsenin bu kutsal değerlerini satmaya da niyeti yok. Böyle niyeti olanlar hesaplarını yeniden gözden geçirsin. Kimse bu saatten sonra şerefsizce bir adım atmayacak, attırmayacağız. Bu yola birlikte çıkıyoruz. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Bir gün bu grev sonuçlandırılacaksa birlikte sonuçlandıracağız. Birlikte hareket ettiğimiz sürece hiç kimse kötü bir yere sürükleyemeyecek. Başarılı olacağız" dedi.

Seçimlere az bir süre kala başlattıkları mücadelenin oyun olmadığına işaret eden Gültekin, "Hiç kimsenin bu mücadeleden farklı sonuçlar çıkarmasına fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir yanlış amaca hizmet etmeyeceğiz. Hangi siyasi parti olursa olsun, sadece ekmeğimizin mücadelesini vereceğiz. Sonuna kadar direneceğiz" diye konuştu.

Bakır madeni önünde bekleyişi sürdüren işçiler daha sonra Çayeli Bakır İşletmeleri önünde tulum eşliğinde horon oynadı, türküler söyledi.