Çay'da plaj keyfi

T24- Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Tunceli’de, vatandaşlar ile turistler Pülümür ve Munzur Çayı’nda serinlemeye çalışıyor.







Kentte hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle Tunceli sakinleriyle, şehre gelen yerli ve yabancı turistler, Pülümür ve Munzur Çayı’na akın etti.



Son yıllarda Türkiye ’nin ünlü plajlarını aratmayan görüntülere sahne olan Pülümür ve Munzur çaylarına gelenler, şezlongların üzerinde güneşlenmenin keyfini yaşıyor.



Sıcaktan bunalanlar, yüzmenin yanı sıra plaj voleybolu, futbol gibi etkinliklere katılarak, güneşin ve kumun tadını çıkarıyorlar.



Pülümür Çayı kıyısında serinlemeye çalışanlardan Haydar Ak, 22 yıldır İsviçre ’nin Cenevre kentinde yaşadığını, yaz tatili için Tunceli’yi tercih ettiğini söyledi.



Bundan 20-25 sene öncesine kadar şehir merkezine yakın yerler hariç her yerde yüzülebildiğini ifade eden Ak, "Özellikle Munzur ve Pülümür çaylarında yüzebiliyorduk. Sonra şehir kanalizasyonun bu çaylara akıtılmasıyla bu yerler tamamen yok edilmişti. Ancak şimdi buralar mükemmel bir yer olmuş. Şezlonglar, duş, tuvalet, kafeteryası, suyun güzelliği ve soğukluk derecesi çok uygun. Eskiden kirlenme olayı yaşanmadan önce bile böyle güzel bir yer bulunmuyordu" dedi.



Almanya ’dan gelen ve yaz tatilini geçiren Suzan Akın da, her yaz tatil yapmak için çocuklarıyla Tunceli’ye geldiğini ifade etti.



Serinlemek ve güneşlenmek için özellikle Munzur Çayı’nı tercih ettiğini söyleyen Akın, "Çünkü harika bir doğası var, hava çok güzel, ortam çok hoş. Herkese tavsiye ediyorum. Almanya’daki herkese selamlar. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.



Tunceli’de yapılması planlanan barajlara dikkati çekmek amacıyla İstanbul ’dan gelen Özay Şahin ise bölgede yapılması planlanan barajlara karşı olduklarını ifade ederek, Munzur ve Pülümür vadisinin güzel bir doğaya sahip olduğunu söyledi.





