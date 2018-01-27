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Çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde Çaltı Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği, belediye ekipleri kurtardı

27 Ocak 2018 19:04

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Divriği ilçesinde Çaltı Çayı\'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği, belediye ekipleri kurtardı.
Divriği ilçesi İstasyon mevkisinde, Çaltı Çayı\'nda adacıkta mahsur kalan köpeği fark eden çevre sakinleri, belediyeye haber verdi. Karşıya geçmek isterken adacıkta kaldığı sanılan ve bitkin düştüğü gözlenen köpek için ekipler, harekete geçti. Belediye ekipleri, yanına ulaştıkları köpeği, boynuna bağladıkları ip yardımıyla çaydan geçirerek kurtardı.
Köpek, ekmek ve süt verildikten sonra veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

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