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Çayda mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, trafik yoğunluğundan kurtulmak için Irlamaz Çayı'nın içinden yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil sürücüleri çayda mahsur kaldı

31 Mart 2018 01:12

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, trafik yoğunluğundan kurtulmak için Irlamaz Çayı\'nın içinden yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil sürücüleri çayda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri çayda mahsur kalan araçları ve 4 kişiyi kurtardı.
Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Selvitepe Mahallesi\'ndeki Irlamaz Çayı\'nda meydana geldi. Yapımı devam eden İzmir-Ankara Karayolu\'ndaki köprülü kavşak nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan kurtulmak isteyen bazı sürücüler araçlarıyla Irlamaz Çayı\'ndan geçmek istedi. Vatandaşlar, sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Irlamaz Çayı\'na araçlarıyla girerek suda mahsur kaldı. Çevredekilerin  ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçları ve 4 kişiyi kurtardı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

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