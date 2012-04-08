Çaycuma'da kayıp 15 kişiden 1’inin cesedi bulundu

Zonguldak’ta Filyos çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu kaybolan 15 kişiden 1’inin cesedine ulaşıldı.



Çaycuma ilçesinde Filyos çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesiyle kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara katılan helikopter, Saltukova beldesinin Düzköy ile Çomranlı köyleri arasındaki sazlık kısımda bir kişinin bulununduğu tespit etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile belediyeden de takviye yaparak 110 kişiyle arama çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.

Güngör, ''Çayda dolgu yapıyoruz. Vinçle 200 tonluk blokları kaldırmaya çalışacağız'' dedi.

Güngör, çöken bloklarından cep telefonu sinyali alındığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını, telefonların suyla temas etmesi durumunda devre dışı kaldığını kaydetti.

Çalışmaların çok geç ilerlediğine yönelik kayıp yakınlarının serzenişlerinin hatırlatılan Güngör, şunları kaydetti:

''Çayın ortasına insanları sokma şansımız yok. Akıntı çok fazla, dalgıçlar giremiyor. Doğanın karşısında bazen insan çaresiz oluyor. Devletin bütün imkanları kullanıyor. Derinlik 3-10 metre, daha sığ yerler yok. Minibüsün blokların altında olma ihtimali çok az. Büyük ihtimalle sürüklendi. Minibüsün bu su içindeki kum alınmış alanlara düşme ihtimali daha yüksek. Bulana kadar arama çalışmalarını devam ettireceğiz.''