Çay ve şekere zam geldi; sanayici bile nedenini bilmiyor

Et, süt, yoğurt, sebze ve meyveden sonra şimdi de sessiz sedasız şeker ve çaya zam geldi. Geçen yıl Ramazan ayında kilosu 2,3 liradan satılan toz şekerin fiyatı 4 liraya dayandı. Çayın kilosu ise 12 liradan 15 liraya fırladı.
Son dönemde peş peşe gelen zam furyasından şeker ve çay da nasibini aldı. Şekerin fiyatına yüzde 15’e yakın zam geldi. 50 kiloluk şekerin çuvalı 128 liradan 145 liraya çıkarken “Şeker pancarını don mu vurdu?” diye soran sanayici zammın gerekçesini merak ediyor.
Bir ayda yüzde 19 zam
Bugün Gazetesi’nin haberine göre şekerin fiyatı son bir ayda yüzde 19.4 oranında arttı. Yıllıkta ise bu oran yüzde 38’e ulaştı. Ancak geçen sene ile bu yılın şeker fiyatlarını karşılaştırdığımızda durumun daha vahim olduğu ortaya çıkıyor.
Son zamlarla birlikte geçen yıl Ramazan ayında bir kilosu 2.3 liraya ve 5 kilosu 10.90 liraya satılan toz şekerin fiyatı zamlarla 20 liraya dayandı. Marketlerde markalı toz şekerin kilosu 3.99 liraya açık toz şeker ise 3.45 liraya satılıyor. Ucuzluk marketlerinin “private label” şekerin kilosu 3.2 lira ile 3.45 lira arasında vatandaşa ulaşıyor.
Büyük marketlerde Doğuş toz şekerin 5 kiloluk ürünü 19.55 liradan, Irmak toz şekerin 5 kilosu 17,4 liradan, Torku toz şekerin 5 kilosu ise 17,6 liradan, Bal Küpü’nün 5 kilosu ise 16.99 liradan vatandaşa satılıyor. Esmer şekerin kilo fiyatı ise 18 lirayı geçti. Doğa esmer toz şekerin 500 gramı 9.3 liradan satılıyor.
Sanayici de rahatsız
Yıldız Holding Gıda Grubu Başkan Yardımcısı Mete Buyurgan yapılan son şeker zammının maliyetlerini artırdığını ifade etti. Balaban Gıda ortağı Ertan Küpçü, hiç beklemedikleri şeker zammıyla sarsıldıklarını belirtti.
Kakao, fındık, fıstık ve şeker zammından sonra artık çikolatanın lüks bir ürün olmaya doğru gittiğini anlatan Küpçü, “Hiç beklemediğimiz bir şeker zammı oldu. Ölü sezon olduğu için maliyetlerimizi artıran zammı şuanda fiyatlara yansıtmadık. Ancak daha fazla dayanamayız. 12 liraya aldığımız iç fındığın kilosu 24 liraya, 25 liraya aldığımız kabuksuz Antep fıstığı kilosu 75-80 liraya fırladı” dedi.
Çay da zamdan nasibini aldı
Marketlerde birçok ürünün etiket fiyatı artarken bunlara çay da eklendi. Çayın fiyatı markaya göre 9.5 lira ile 19 lira arasında değişiyor. 500 gramlık Çaykur filiz çayı 9.75 liradan, 1 kilosu ise 18.95 liradan satılıyor. Çaykur’un hediyelik 400 gramlık siyah çayı ise 15.95 liradan raflarda yer alıyor. Bu çayın bir kilosu 40 liraya denk geliyor.
Zammın gerekçesi yok
İstanbul ihracatçılar Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu Başkanı Zekeriya Mete, şeker zammının dolaylı dolaysız her kesimi olumsuz etkilendiğini söyledi. Şeker fabrikalarının çok ciddi kâr marjlarıyla çalışmalarına rağmen yapılan zamma bir anlam veremediğini ifade eden Mete, “Ne oldu da şekere peş peşe zam geldi. Pancar üreticilerine ve işçilere çok ciddi zammı yapmışlar? Hammaddesi mi değişti? Bir sanayici olarak bu zamma bir anlam veremiyorum” dedi.