Çay ve şekere zam geldi; sanayici bile nedenini bilmiyor

Et, süt, yoğurt, sebze ve meyveden sonra şimdi de sessiz sedasız şeker ve çaya zam geldi. Geçen yıl Ramazan ayında kilosu 2,3 liradan satılan toz şekerin fiyatı 4 liraya dayandı. Çayın kilosu ise 12 liradan 15 liraya fırladı.

Son dö­nem­de peş pe­şe ge­len zam fur­ya­sın­dan şe­ker ve çay ­da na­si­bi­ni al­dı. Şe­ke­rin fi­ya­tı­na yüz­de 15’e ya­kın zam gel­di. 50 ki­lo­luk şe­ke­rin çu­va­lı 128 li­ra­dan 145 li­ra­ya çı­kar­ken “Şe­ker pan­ca­rı­nı don mu vur­du?” di­ye so­ran sa­na­yi­ci zam­mın ge­rek­çe­si­ni me­rak edi­yor.





Bir ay­da yüz­de 19 zam

Bugün Gazetesi’nin haberine gö­re şe­ke­rin fi­ya­tı son bir ay­da yüz­de 19.4 ora­nın­da art­tı. Yıl­lık­ta ise bu oran yüz­de 38’e ulaş­tı. An­cak ge­çen se­ne ile bu yı­lın şe­ker fi­yat­la­rı­nı kar­şı­laş­tır­dı­ğı­mız­da du­ru­mun da­ha va­him ol­du­ğu or­ta­ya çı­kı­yor.



Son zam­lar­la bir­lik­te ge­çen yıl Ra­ma­zan ayın­da bir ki­lo­su 2.3 li­ra­ya ve 5 ki­lo­su 10.90 li­ra­ya sa­tı­lan toz şe­ke­rin fi­ya­tı zam­lar­la 20 li­ra­ya da­yan­dı. Mar­ket­ler­de mar­ka­lı toz şe­ke­rin ki­lo­su 3.99 li­ra­ya açık toz şe­ker ise 3.45 li­ra­ya sa­tı­lı­yor. Ucuz­luk mar­ket­le­ri­nin “p­ri­va­te la­be­l” şe­ke­rin ki­lo­su 3.2 li­ra ile 3.45 li­ra ara­sın­da va­tan­da­şa ula­şı­yor.



Bü­yük mar­ket­ler­de Do­ğuş toz şe­ke­rin 5 ki­lo­luk ürü­nü 19.55 li­ra­dan, Ir­mak toz şe­ke­rin 5 ki­lo­su 17,4 li­ra­dan, Tor­ku toz şe­ke­rin 5 ki­lo­su ise 17,6 li­ra­dan, Bal Kü­pü­’nün 5 ki­lo­su ise 16.99 li­ra­dan va­tan­da­şa sa­tı­lı­yor. Es­mer şe­ke­rin ki­lo fi­ya­tı ise 18 li­ra­yı geç­ti. Do­ğa es­mer toz şe­ke­rin 500 gra­mı 9.3 li­ra­dan sa­tı­lı­yor.





Sanayici de rahatsız

Yıl­dız Hol­ding Gı­da Gru­bu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Me­te Bu­yur­gan ya­pı­lan son şe­ker zam­mı­nın ma­li­yet­le­ri­ni ar­tır­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ba­la­ban Gı­da or­ta­ğı Er­tan Küp­çü, hiç bek­le­me­dik­le­ri şe­ker zam­mıy­la sar­sıl­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Ka­ka­o, fın­dık, fıs­tık ve şe­ker zam­mın­dan son­ra ar­tık çi­ko­la­ta­nın lüks bir ürün ol­ma­ya doğ­ru git­ti­ği­ni an­la­tan Küp­çü, “Hiç bek­le­me­di­ği­miz bir şe­ker zam­mı ol­du. Ölü se­zon ol­du­ğu için ma­li­yet­le­ri­mi­zi ar­tı­ran zam­mı şu­an­da fi­yat­la­ra yan­sıt­ma­dık. An­cak da­ha faz­la da­ya­na­ma­yız. 12 li­ra­ya al­dı­ğı­mız iç fın­dı­ğın ki­lo­su 24 li­ra­ya, 25 li­ra­ya al­dı­ğı­mız ka­buk­suz An­tep fıs­tı­ğı ki­lo­su 75-80 li­ra­ya fır­la­dı­” de­di.

Çay da zamdan nasibini aldı

Mar­ket­ler­de bir­çok ürü­nün eti­ket fi­ya­tı ar­tar­ken bun­la­ra çay­ da ek­len­di. Ça­yın fi­ya­tı mar­ka­ya gö­re 9.5 li­ra ile 19 li­ra ara­sın­da de­ği­şi­yor. 500 gram­lık Çay­kur fi­liz ça­yı 9.75 li­ra­dan, 1 ki­lo­su ise 18.95 li­ra­dan sa­tı­lı­yor. Çay­ku­r’­un he­di­ye­lik 400 gram­lık si­yah ça­yı ise 15.95 li­ra­dan raf­lar­da yer alı­yor. Bu ça­yın bir ki­lo­su 40 li­ra­ya denk ge­li­yor.

Zammın gerekçesi yok

İs­tan­bul ih­ra­cat­çı­lar Bir­li­ği ve Şe­ker­li Ma­mul­ler Ta­nı­tım Gru­bu Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Me­te, şe­ker zam­mı­nın do­lay­lı do­lay­sız her ke­si­mi olum­suz et­ki­len­di­ği­ni söy­le­di. Şe­ker fab­ri­ka­la­rı­nın çok cid­di kâr marj­la­rıy­la ça­lış­ma­la­rı­na rağ­men ya­pı­lan zam­ma bir an­lam ve­re­me­di­ği­ni ifa­de eden Me­te, “Ne ol­du da şe­ke­re peş pe­şe zam gel­di. Pan­car üre­ti­ci­le­ri­ne ve iş­çi­le­re çok cid­di zam­mı yap­mış­lar? Ham­mad­de­si mi de­ğiş­ti? Bir sa­na­yi­ci ola­rak bu zam­ma bir an­lam ve­re­mi­yo­ru­m” de­di.