Çay ve fındık için daire başkanlığı kurulacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bakanlık bünyesinde Çay ve Fındık Daire Başkanlığı kurulacağını duyurdu.

Sabah'ın haberine göre, Rize'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çay sektörünün temsilcileri ile bir araya gelerek, sektörün sorunlarını görüştü. Yaklaşık üç saat süren ve basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarına bilgi veren Bakan Çelik, ÇAYKUR'un son derece başarılı bir kurum olduğunu belirterek, "ÇAYKUR ile ilgili Rize genelinde yapılan spekülatif değerlendirmeleri ele aldık. Hiçbirisinin doğru olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. ÇAYKUR son derece başarılı ve üretici ile iç içe, üretilen çayın nerede ise yüzde 50'sini alan, üreticiler ile son dedece iyi diyaloğu olan, kapasitesini arttırmaya çalışan, üretici dostu bir müessesemiz. Burada bir sorun yok. Birileri sorun alanları üretmeyi çalışıyor. Sorun olduğu şeklinde bir Gündem maddemiz olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Bakan Çelik, toplantıda yeni çay kanunu çalışmalarının da görüşüldüğünü söyleyerek, "Çay sektöründe yaşanan sorunların çözümü ile ilgili öteden beri var olan bir yasa var. 1984 yılında çıkmış olan bir yasa. Bu yasa üzerinde yine kaçak çayı önlemeye yönelik kayıt dışı Türkiye'ye giren çayla ilgili ilimizden yetişmiş bakanlarımızdan Hayati Yazıcı Bey'in döneminde yapılan çalışmalar var. Bu konuda şimdi ne yapılabilir noktasında son derece verimli tecrübelerde dayanılarak güzel değerlendirmeler yaptık. İnşallah kayıt dışı çay girişinin minimize edilmesi ile ilgili almamız gereken önlemler ne ise onları alacağımızı ayrıntılı bir şekilde aktardık. Yasa ile ilgili kesimlerin önerileri oldu. Hangilerinin ana mevzuata, hangilerinin ise ikinci mevzuata gireceğini yapacağımız ikinci bir toplantıda teyit edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tarım arazilerinin birleştirilmesi konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Çelik, "Karadeniz toprağı az olan bir coğrafya. Burada arazilerimiz bölünmüş, parçalanmış. Nasıl birlikte bir yönetim anlayışını sürdürebiliriz. Yüzde 95'i 10 bin metrekarenin altında. Araziler parçalanmış. Bu şekilde verimden bahsetmek çok zor. Gönüllülük esasına göre çiftçilerimiz ve üreticilerimiz ile konuşarak bunu nasıl verimli bir hale dönüştürebiliriz anlamında değerlendirmelerimiz oldu" dedi.

Çay ve Fındık Daire Başkanlığı kuruluyor

Bakan Çelik, bölge çay ve fındık sektöründe yaşanan sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için bakanlıkları bünyesinde daire başkanlığı kuracaklarını ifade ederek, "Yaptığımız görüşmelerde en önemlisi organik tarım ve organik çaydı. Bu konuda ittifak var. Organik çay derken bu bölgenin iklimi de, coğrafyası da organik tarıma, diğer ürünler itibariyle son derece uygun. Tüm kanaatler bu istikamette. O halde organik tarım ile kaliteyi yakalamak, kaliteyi istediğimiz noktaya taşımak, ondan sonra da pazarlarda göğsümüzü gere gere varlığımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde Türk çayı denildiğinde bahçede yetiştiği andan bardağa girdiği ana kadar olan süreçlerin berrak ve net bir şekilde bilindiği ve gerçekten de dünya piyasalarında yer alacak bir çaya dönüşmesi noktasında verimli bir toplantı oldu. Ankara'da bakanlığımız bünyesinde çay ve fındıkla ilgili bir daire başkanlığı oluşturacağız. Bunun kararını aldık. Bu dairenin işi gücü bu bölgenin sorunlarının hızlı bir şekilde çözümü noktasında olacaktır" şeklinde konuştu.