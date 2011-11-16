-Çay üretimi ve tüketiminde dünya birincisiyiz RİZE (A.A) - 16.11.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin hektar başına elde edilen çay ürünü bazında dünya birincisi olduğunu belirterek, ''Hektar başına elde edilen çay ürünü bazında Türkiye, 2 bin 618 kilogram ile dünya birincisi konumunda bulunmaktadır. Kişi başına çay tüketiminde de yine dünyada ilk sıradayız'' dedi. Bakan Yazıcı, Rize Ticaret Borsası'nda (RTB) düzenlenen ''Yeşil Altın, Türk Çayının Markalaştırılması ve Uluslararası Tanıtımı 2023 Vizyonu Çalıştayı''nda yaptığı konuşmada, çayın dünya pazarlarında bir marka değeri kazanması için çay üretiminin tüm aşamalarını ve pazarlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Kalitenin markalaşmanın ilk adımı olduğunu anlatan Yazıcı, ''Her kaliteli ürün marka değildir. Markalaşma, kaliteyi pazarlama stratejisidir. Önce tüm bu süreçlerdeki aksayan yönleri doğru tespit edip, mükemmel üretim ve pazarlama sistemini oluşturmalıyız. Günümüz dünyasının ekonomik ilişkilerinde bu durumun birçok örneği mevcuttur. Doğru pazarlama stratejilerini kullanan bir firma Afrika'nın, Güney Amerika'nın yoksul bölgelerinin yegane zenginliği olan kahve çekirdeğini uluslararası bir marka haline getirerek yüksek kar marjıyla pazarlayabilmektedir. Bu güç de o ürünü bir marka haline getirebilme yeteneğidir'' dedi. Bakan Yazıcı, ''hedeflerinin hem üretiminde hem de dünya pazarlarına sunumunda Türk çayını alternatifi olmayan bir içecek haline getirmek olduğunu'' vurgulayarak, ''Ülkemizde sudan sonra en çok içilen, sağlık yönünden bilimsel olarak yararları kanıtlanan organik Türk çayını bir marka olarak dünyaya tanıtmak hepimizin ortak gayesidir. Hükümet olarak 2023 yılına kadar dünya çapında en az 10 marka üretme hedefi koyduk. Bu 10 markadan biri mutlaka 'Rize Çayı-Türk Çayı' olmalıdır'' şeklinde konuştu. Bakan Yazıcı, dünya çapında marka üretmenin aynı zamanda kendi kültürünü tanıtmak ve transfer etmek anlamına da geldiğini ifade ederek, ''TurkishTea olarak adlandırılacak olan Türk çayı ve altında oluşacak markalarla, Türk çay içme kültürü ve diğer geleneksel unsurlarımız dünyaya tanıtılacaktır. Türk çayını markalaştırıp yurt dışına ihraç ettiğimizde, çayımızın değeri artacak ve öncelikle yaş çay üreticimiz kazanacaktır'' dedi. -Türkiye, hektar başına çay veriminde dünya birincisi- Bakan Yazıcı, dünya genelindeki çay üretimine bakıldığında 2009 yılı itibariyle 3 milyon 14 bin hektar olarak ölçülen çay ekim alanlarının yüzde 47'sinin Çin'de bulunduğunu, Türkiye'de 75 bin 851 hektar olan çay ekim alanlarının ise dünya çay ekim alanlarının yüzde 2.51'ini oluşturduğunu anlatarak, şunları ifade etti: ''Çay üretim miktarı bakımından ise 3 milyon 950 bin ton olarak ölçülen 2009 dünya üretiminin yüzde 34.82'sini Çin üretmektedir. Bunu sırasıyla Hindistan, Kenya, Sri Lanka ve yüzde 5.02 ile Türkiye takip etmektedir. Geçen yıl ülkemizin çay ithalatında ilk üç sırayı yüzde 56 ile Sri Lanka, yüzde 13 ile Kenya ve yüzde 11 ile İran almıştır. Bu yılın Ocak-ağustos döneminde ise en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke sırasıyla Belçika, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştur.'' Gelecekte tarım ve tarımsal faaliyetlerin çok daha önemli olacağını, organik tarımın çok daha öne çıkacağını ve insanların organik ürünlerin üretim alanlarını arar duruma geleceğini belirten Yazıcı, bu bakımdan Rize ve bölgenin organik çay yetiştirme bakımından sahip olduğu avantajları çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.