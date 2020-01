Çay sektöründe kanun arayışı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde 1 milyon üretici ailenin geçim kaynağı olan ve yıllık 2 milyar doları aşan hacme sahip çay 5 maddelik kanunla yönetiliyor. Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, çayda üretici, sanayici ve tüketiciyi koruyacak mutlak bir geniş tabanlı kanuna ihtiyaç olduğunu açıkladı.

RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, Çay Kanunu\'nun bölgenin kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Çayda kanun düşüncesini 8 yıl önce gündeme taşıdıklarını hatırlatan Erdoğan, “O gün bugündür çalışmalar devam ediyor. O dönemlerde hazırlanan bir taslak vardı ancak o zamanlar Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Şu an böyle bir kanun teklifine hazır değiliz\' diyerek kanuna sıcak bakmamıştı” dedi.

\"ÇALIŞMALAR HIZLANMALI\"

Gelinen noktada çay ve ticareti ile birlikte yan ürünlerinin Türkiye\'de 2 milyar dolarlık bir hacim doğurduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti“Bunun artık bir yasaya, yasal bir dayanağa ihtiyacı var. Uluslararası hedeflerimiz var. Hükümetimizin direktifleri doğrultusunda 2023 yılında yurtdışına çay satma düşüncemiz var. Bununla birleştirdiğimizde bir yasal bir düzeneğin ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bize göre çay için üretici, sanayici ve tüketiciyi koruyacak mutlak geniş tabanlı kanuna ihtiyaç var. Ayrıca tarladaki bozulmaları engellemek, üretim hatalarının giderilmesi ve Türk çayının damak tadının bozulmaması için, paketleme konusunda ve son olarak tüketiciye ürünün sunulduğu noktalarda yasal bir düzeneğe ihtiyacımız var\" diyerek çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

KAÇAK ÇAY SORUNU AZALDI

Yapılan bir takım düzenlemelerle kaçak çay sorununun yüzde 80 oranında azaldığına işaret eden ve Başbakanlıkta görüşe açılan yasanın ise bir an önce çıkması gerektiğini savunan Erdoğan şöyle konuştu:

“Bir kaçak çay sorunumuz vardı. Bu sorun son yıllarda hükümetin yaptırımlarıyla yüzde 80 oranında azaldı. Ancak bu bölgede üretim yapılırken kalitesiz ürünlerin pakete girmesi konusunda bir düzenlemeye, caydırıcı bazı yaptırımlara ihtiyacımız var. Hem sanayicisinin hem müstahsilin hem de tüketicinin belli bir şeyin içerisinde yoğuracak bir özel bir kanun gerekli. Bu konuyla ilgili eski bakan Mehdi Eker\'in bakanlığı döneminde başlayan, Faruk Çelik döneminde de devam eden ve şu anda ise en son aldığımız duyumlara göre Başbakanlıkta görüşe açılmış olan bir yasa tasarısı var. Bu kanunun bir an önce çıkması ve organik üretiminde içerisinde yer aldığı güzel bir düzenlemeye ihtiyacımız var.\"

FOTOĞRAFLI