-ÇAY OCAĞINDAKİ PATLAMA KORKUTTU İZMİR (A.A) - 15.07.2010 - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir çay ocağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Alaybey 1672/2 sokak içinde bulunan Necati Tekdal'a ait Uğur Çay ocağında sabaha karşı gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Çay ocağının bulunduğu sokak ile arka sokakta yer alan apartmanlardaki konutlarla iş yeri ve araçlar patlamadan zarar gördü. Olay yerine gelen polisler iki sokağı güvenlik şeridine aldı. İtfaiye ve ambulanslar da bölgeye sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri de patlama nedeniyle sokağa çıkan bazı kişileri sakinleştirdi. Yetkililer, patlamanın meydana geldiği saatte iş yerlerinin kapalı olması ve sokaklarda kimsenin bulunmamasının yaralanma ve can kaybını önlediğini bildirdiler. Öte yandan, çay ocağının üst katında yaşayan Seza Caymaz adlı kadın gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın şiddetiyle uzun süre şok yaşadıklarını, bu anı atlattıktan sonra çocukları Alper Caymaz (6) ve Çağan Caymaz'ı (1), annesi Şükran Çakır'ın yardımıyla evden dışarı çıkardığını söyledi. Seza Caymaz, çay ocağını daha önce Karşıyaka Belediyesi'ne şikayet ettiğini belirterek, ''Koca koca cam parçalarını çocuklarımın yatağından topladım. Yaşadıklarımızın hesabını kim verecek'' dedi. 6 yaşındaki Alper Caymaz da patlamadan etkilendiğini, çok korktuğunu ifade etti. Polis ve itfaiye ekipleri, iki sokakta patlamanın şiddetiyle zarar gören ev, iş yeri ve araçları tespit etti.