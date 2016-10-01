Çay ocağında siyaset konuşmayı yasaklayan işletmeci: Huzurumuz kaçıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki çay ocağı sahibi işyerine 'Kesinlikle siyaset konuşması yapmayınız' yazısı astı. Çay ocağının işletmecisi Hüseyin Kaya, siyaset konuşanlar arasında tartışma çıktığını, bu nedenle de iş yerinin huzurunun bozulduğunu söyledi.

Konak Mahallesi Çakmakçılar Sokak'ta çay ocağı işleten 52 yaşındaki Hüseyin Kaya siyaset konuşmayı neden yasakladığını şöyle anlattı:

"Siyaset konuşanlar arasında tartışma çıkıyor, huzurumuz kaçıyor. Tartışma çıkınca müşteriler de gidiyor. Müşteri kaybına uğruyorum. Bu yüzden iş yerimde siyaset konuşulmasını istemiyorum"