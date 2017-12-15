Çay ocağında kavga: 1 yaralı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Hasan D. (25), tartışma sırasında babasına küfür eden Aydın K.\'yi çalıştığı çay ocağında tabancayla bacaklarından yaraladı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. Hasan D., iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenden babasıyla tartışıp, küfür eden çay ocağında garson Aydın K.\'nin yanına geldi. Hasan D. ile Aydın K. arasında burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan D. üzerindeki tabancayı çıkararak, Aydın K.\'yi bacaklarından yaraladı.

Yaralı, çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan D. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis, soruşturma başlattı.