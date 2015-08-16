Çay içerken üstlerine otomobil düştü!

İstanbul Üsküdar'da yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı aileden 7 kişinin çay ve kahve içtiği bahçeye uçtu. Otomobilin altında kalan bir kadın hayatını kaybetti, 3 akrabası da yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Salacak, Bestekar Selahattin Pınar sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hafız Mehmet Bey sokağından yokuş aşağı inen 67 FA 736 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, Bestekar Selahattin Pınar sokakta bulunan 3 katlı binanın bahçesine demir korkulukları da aşarak 1 metreyi aşkın yükseklikten uçtu.

DHA'da yer alan habere göre, o sırada bahçede oturan 58 yaşındaki Serpil Dener otomobilin altında kalarak can verdi. Yine bahçede bulunan Nuri Evliyazade, Leyla Argon ve Hülya Kaptan ise hafif yaralandı. Kaza yerine kısa sürede birçok ambulans ve itfaiye ekibi geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü. Hayatını kaybeden Serpil Dener ise cenaze aracı ile Kartal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

'Ailece çay kahve içiyorduk'

Kazadan yara almadan kurtulan Orhan Argon, yaşananları şöyle anlattı "Ailecek çay kahve içiyorduk. Tam çaylarımızı içerken bir ses geldi üstümüze doğru. Araba üstümüze geldi. Altında 7 kişi vardı. Ablam burada sıkıştı, vefat etti. Annem ve büyük ablamı hastaneye yolladık, onlar da hastanedeler."