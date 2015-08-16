T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çay içerken üstlerine otomobil düştü!

Üsküdar'daki olayda 58 yaşında bir kadın hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı

16 Ağustos 2015 21:52

İstanbul Üsküdar'da yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı aileden 7 kişinin çay ve kahve içtiği bahçeye uçtu. Otomobilin altında kalan bir kadın hayatını kaybetti, 3 akrabası da yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Salacak, Bestekar Selahattin Pınar sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hafız Mehmet Bey sokağından yokuş aşağı inen 67 FA 736 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, Bestekar Selahattin Pınar sokakta bulunan 3 katlı binanın bahçesine demir korkulukları da aşarak 1 metreyi aşkın yükseklikten uçtu.

DHA'da yer alan habere göre,  o sırada bahçede oturan 58 yaşındaki Serpil Dener otomobilin altında kalarak can verdi. Yine bahçede bulunan Nuri Evliyazade, Leyla Argon ve Hülya Kaptan ise hafif yaralandı. Kaza yerine kısa sürede birçok ambulans ve itfaiye ekibi geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü. Hayatını kaybeden Serpil Dener ise cenaze aracı ile Kartal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

'Ailece çay kahve içiyorduk'

 

Kazadan yara almadan kurtulan Orhan Argon, yaşananları şöyle anlattı "Ailecek çay kahve içiyorduk. Tam çaylarımızı içerken bir ses geldi üstümüze doğru. Araba üstümüze geldi. Altında 7 kişi vardı. Ablam burada sıkıştı, vefat etti. Annem ve büyük ablamı hastaneye yolladık, onlar da hastanedeler."

 

ETİKETLER

üsküdarotomobildüştühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24