'Çay fiyatları artabilir'

Bu yıl Türkiye'yi de etkileyen kuraklık dalgası Asya ülkelerini de vurdu. Asya'nın önde gelen çay üretim merkezleri kuraklıktan etkilendi. Dünyanın ikinci büyük çay ihracatçısı Sri Lanka'da yılın ilk üç ayında çay üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 düştü. Sri Lanka normal koşullarda yılda 300 milyon ton çay ihraç ediyor. Üretimdeki bu düşüşün dünyada çay fiyatlarını artırabileceği ifade edildi.

CNBC'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl küresel çay fiyatlarının yüzde 40 düşmüş olması, bu yıl gerçekleşebilecek herhangi bir fiyat artışını daha olası kılıyor.

Malezya’yı da vurdu

Kuraklık diğer bir çay üreticisi olan Malezya'yı da etkilemiş durumda. Şubat ayında ülkede çay üretimi bir önceki yıla göre yüzde 50 düştü.



İklim değişimi etkili

Boh's Cameron Highlands şirketinin CEO' su Caroline Russell, iklim değişiminin getirdiği düzensiz yağışların çay üretimini etkilediğini söyledi.

Yıllık yağış miktarının aynı kalmasına rağmen kuru mevsimlerin aşırı kurak geçerek mahsülleri öldürdüğünü söyleyen Russell, yağışlı mevsimlerin ise aşırı yağışlı geçerek çay tarlalarında toprak kaymalarına neden olduğunu söyledi.

