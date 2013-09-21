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'İskele eylemi'ne polis müdahalesi, gözaltılar var

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kadıköy İskelesi'nin özelleştirilmesini protesto eden 'İskeleme Dokunma' topluluğu iskele önünde eylem yaptı. Polis müdahale etti. Gözaltılar var

21 Eylül 2013 00:53

 

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kadıköy İskelesi'nin özelleştirilmesini protesto eden 'İskeleme Dokunma' topluluğu iskele önünde eylem yaptı.

Kadıköy Beşiktaş vapur seferlerinin yapıldığı Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nin satılmasına karşı bugün eylem yapmak isteyen ve sosyal medyadan örgütlenen yurttaşlar, Beşiktaş İskelesi'nin önünde toplanarak çay içmek istedi.

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan haberde, polis iskele önünde toplanan kalabalığa  müdahale ederek  kalkanlarla dağıtmaya çalıştı.
Çevik Kuvvet ekipleri iskele önünde barikat kurdu, yurttaşlar 'İskele bizim', "Polis uyuma bize çay getir" sloganları attı.

Polisin eyleme katılan 12 kişiyi gözaltına adlığı iddia ediliyor. Gözaltına alınanlar için oturma eylemi başlatıldı.

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