Çay bahçesi kasasından hırsızlık kamerada

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da çay bahçesine giren hırsızın kasadan madeni paraları çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Y.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Kırtepe Mahallesi\'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine giren hırsız, kasada bulunan 100 liralık madeni paraları çaldı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, paraların çalındığını fark edince polise haber verdi. Güvenlik kameraları izlenerek şüphelinin kimliği belirlendi. Polis, daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Y.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, içeri giren hırsızın, kasada bulunan madeni paraları alarak bir kutunun içerisine doldurduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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