Çay alım fiyatı 90.5 kuruş

"Bu da bizim ayrı bir özelliğimiz"

Bakan Eker, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, bugünün Dünya Çiftçiler Günü olduğunu hatırlatarak, çiftçileri kutladı, bereketli bir mahsul sezonu dileğinde bulundu.Daha sonra 2009 yılı yaş çay fiyatını açıklayan Eker, şunları kaydetti:"2009 yılında ÇAYKUR'un alacağı çay için fiyat 79 kuruş, 11,5 kuruş da destekleme primi uygulanacak. Toplamda çiftçimizin cebine 90,5 kuruş girecek. Artış yüzde 8'e yakın. Enflasyonu, ÜFE'yi hesaba kattığınızda ki, ÜFE geçen 12 aya göre -0,35. ÜFE'ye göre reel artış, yüzde 8,25 oranında ve bu 57 cente tekabül etmektedir. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Gönlümüz bunun üreticilerimiz açısından daha çok olması ama aldığımız çayın işletme maliyeti, dünya piyasasındaki durumunu da dikkate almak durumundayız."Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Karadeniz çayının, dünyadaki en sağlıklı, organiğe en yakın çay olma özelliğini koruduğunu belirterek, "Bu da bizim ayrı bir özelliğimizdir" dedi.Eker, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin, Ekvator kuşağı dışında dünyada çay üretilen nadir ülkelerden biri durumunda bulunduğunu, dünya üretiminde de önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.Eker, Türkiye'nin, 203 bin üreticisi, yaklaşık 760 bin dekar alanda 1 ile 1,2 milyon ton yaş çay üretim varlığı olan bir ülke olduğunu vurguladı.