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Çavuşoğlu'yla sürpriz görüşme sonrasında Rusya'dan ilk açıklama: Türkiye'nin yaptıkları suçtur!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matvienko ile görüştü

12 Aralık 2015 22:19

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen uluslararası konferans sırasında, Türkiye'nin talebi üzerine bir araya geldikleri duyuruldu. 

DHA'nın haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelmelerinin program dahilinde gerçekleşmediğini belirten Valentina Matvienko, görüşmenin formal dışı ortamda gerçekleştiğini ifade etti. Matvienko, "Çok yoğun görüşme grafiğim vardı ve başka uluslararası temaslar planlanmamıştı. Resmi görüşmeler planlanmamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı yanıma geldi" dedi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklama yapmayan Valentina Matvienko, Türkiye'nin iki ülke arasındaki güven duygusunu yeniden kurmak için Rusya'dan özür dilemesi gerektiğini bildirdi ve şunları söyledi:

"Rusya ve Türkiye arasında bu tür bir krizin çıkmasından dolayı biz suçlu değiliz. Türkiye Rusya'ya karşı agresif tavır sergiledi, bu bir suçtur. Bu sebepten dolayı Rusya Devlet Başkanı tüm değerlendirmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı ve diğer kanallardan temaslar kuruluyor. Ne Rusya ne de Türkiye Rus-Türk ilişkilerinin kötüleşmesini istemiyordur.

Kim saldırdıysa onun sorumluluğu üstlenmesi gerek. Umarım, Türkiye yönetiminin yaşananları düzgün bir şekilde değerlendireceği ve Rusya'dan yaşananlardan dolayı özür dileyeceği zaman gelir. Güven duygusunun geri gelmesi ve ilişkilerin kurulması gerek.

Rusya dışında BDT ülkelerindeki partnerlerimiz de bu konudan dolayı endişeli ve kimse fazladan kriz istemiyor. Zaten dünyada birçok şey oluyor. Türkiye düzgün bir tepki vermeden yaşananları affedemeyiz. Her halükarda bu iki ülke ilişkilerinde ciddi ve büyük bir yara olarak kalacak. Fakat başka yollar bulunulmalı."

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