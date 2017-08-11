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Çavuşoğlu'nun eşinin mücevherleri Filipinler'de çalındı

Filipinler basını, hırsızların 4 kişi olduğunu yazdı

11 Ağustos 2017 12:15

Geçtiğimiz günlerde Filipinler’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu'nun Manila havalimanı'nda soyulduğu ortaya çıktı.

Geçen hafta Manila'da 50’nci Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu'nun eşinin mücevherlerinin havaalanında çalındığı ortaya çıktı.

Sözcü’nün haberine göre, Filipinler basını, 4 kişinin Dışişleri Bakanı’nın eşi Hülya Çavuşoğlu’nun mücevher kutusunu çaldığını yazdı. Gazetelerin iddiasına göre, Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı’nda gerçekleşen olayda, Escada beyaz altın yüzük, pırlantalı bir yüzük, inci işlemeli altın bir yüzük, 3 set inci küpe ve elmaslı bir altın kolye çalındı

Eve gelince soyulduğunu farketti

Hülya Çavuşoğlu’nun eve gelince bu durumun farkına vardığını söyleyen Manila Uluslararası Havacılık Birimi’nin genel müdürü Ed Monreal, hırsızların yakalandığını açıkladı.

Philippine Star gazetesi, çalınan mücevherin Yves Ronald Baguion, Wilson Mataganas, John Andews Racoma ve Alfaro isimli bir kişiden ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan hırsızlar suçlarını itiraf etti.

 Yaşananların ardından Çavuşoğlu’nun Manila’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne haber vererek bir devreye girilmesini istediği belirtilirken, yapılan incelemeler sonuncunda mücevher kutusunun bagaj yükleyenlerden birinin dolabında bulunduğu kaydedildi.

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ÇavuşoğlueşihırsızlıkmücevherhaberFilipinler

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