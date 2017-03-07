Çavuşoğlu'ndan toplantı iptaline tepki: Nazi dönemine benziyor; Almanya'ya giderim, kimse beni durduramaz

Türkiye ile Almanya arasında, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel'in İstanbul’da tutuklanması ve ardından Türk bakanların bu ülkedeki seçmenlere hitaben yapacağı konuşmaların iptal edilmesi ile tırmanan gerilim kriz boyutuna ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Almanya’da planladıkları konuşma programlarına yerel yönetimlerce izin verilmemesinin ardından son haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için geldi. Çavuşoğlu, Almanya’nın Hamburg kentinde konuşma yapacağı salonun değiştirilmesiyle ilgili olarak, "Tüm uygulamalar Nazi dönemindekine benziyor. AK Parti’ye hayır çıksın diye baskı yapıyorlar. Tam bir baskıcı sistem. Hamburg’da düğün salonunun ruhsatını iptal etmeye kalktılar. Ben giderim. Kimse beni durduramaz. Toplantı yapacak yer buluruz. İşletme sahiplerini tehdit ediyorlar" dedi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “NAZİ” benzetmesi yaparak “Almanya’yı dünyaya rezil edeceğini” açıklaması ve Berlin’in “Rezilce” ifadesini de içeren sert yanıtından sonra Çavuşoğlu’nun bugün Hamburg’da konuşma yapacağı salon için yerel yönetimin izin vermediği haberi geldi. Daha sonra Çavuşoğlu'na başka bir salon ayarlanacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iptalin ardından, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüştü. Başta Almanya'nın tutumundan duyulan rahatsızlığın iletildiği görüşmede, Çavuşoğlu'nun Almanya'ya yapacağı ziyaret ve Gabriel'le yarın yapacağı yüz yüze görüşme ele alındı.

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Tarihte görülmemiş bir şekilde baskı uygulayarak tüm programlarımızı iptal etmeye çalışıyorlar. Tam bir baskıcı sistem. Özel mülk sahiplerine otellere, düğün salonlarına baskı yaparak sözleşmeleri iptal ettiriyorlar. Hamburg’da düğün salonunun ruhsatını iptal etmeye kalktılar. Ben giderim. Kimse beni durduramaz. Toplantı yapacak yer buluruz. İşletme sahiplerini tehdit ediyorlar.

"Altından kalkamayız"

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine Almanya’dan tepkiler) Tüm uygulamalar Nazi dönemindekine benziyor. AK Parti’ye hayır çıksın diye baskı yapıyorlar. Neticede antidemokratik uygulama hukudışı. Bunun karşılığını vereceğiz. Atılacak adımları değerlendireceğiz, altında kalmayız.

"Utanç verici"

"(Hollanda Başbakanının açıklamaları) Yaklaşan seçimler sebebiyle aşırı sağcı bilinen Özgürlük Partisi lideri Wilders’in oyları artmasın diye gelmesin diyorlarmiş. Bu iş benim gelip gelmeme kalmışsa sen yanmışsın. Avrupa’ya aylardır demokrasi ve demokrasi değerlerini daha fazla savunmasını söylüyoruz.

"(Hollanda Dışişleri Bakanına) Beni telefonla arayıp izah etseydi duruma belki anlayış gösterirdim. Facebook üzerinden Twitter üzerinden yaparsan olmaz, ben Hollanda’ya giderim. Bu uygulama tüm Avrupa için utanç verici. İkinci dünya savaşı öncesindeki döneme gidiyorlar."