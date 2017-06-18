Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan'da Katar açıklaması: Suçlama var, delil yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Katar krizine yönelik olarak açıklama yaptı. Çavuşoğlu Katar'a, suçlamalar ve iddiaların olduğunu ancak bunların belge ve delilleriyle ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Kralın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Çavuşoğlu, Mekke'deki Safa Sarayı'nda Kral Selman tarafından kabul edildi.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.

Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın mesajı vardı, 'Suudi Arabistan Kralı Hadimul Harameyn Şerifeyn'e yakışır bir şekilde çözmesini bekliyoruz. Biz de katkı sağlamaya hazırız' demişti. O mesajı ilettik." dedi.



Kral Selman bin Abdulaziz'in davetiyle ülkeye gelen Çavuşoğlu, Mekke'deki Safa Sarayı'nda Kral Selman ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizi ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi.

Son derece faydalı bir görüşme olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bu görüşme ile sorun çözüldü mü? Hayır. Başka ülkeler de var. Çok karmaşık bir halde şu anda. Samimi bir şekilde düşüncelerimizi paylaşma fırsatı bulduk ama sonuçta iki taraf, iki ülke arasında, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere verdiği önemi de bugün vurguladı. Bundan sonraki süreçte de ilişkilerimizi daha fazla kuvvetlendireceğiz." diye konuştu.



Krizin başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bölgeye ziyaretlerin tarafları doğrudan dinlemek ve Türkiye'nin ne düşündüğünü ve yaptığını anlatmak için gerçekleştirildiğini ifade etti. Çavuşoğlu, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Kral Selman, Katar ile ilgili düşüncelerini, neden bu adımı attıklarını anlattı. Biz de 'neticede bir sorun olabileceğini ancak bir taraftan bunu belgelendirmek, diğer taraftan da bu sorunu çözmek için Hadimul Harameyn Şerifeyn'in önemli bir rol oynaması gerektiğini' söyledik. Burada liderlik göstermesi gerektiğini söyledik. Şu anda bulunduğumuz şartları biraz yumuşatmakta fayda var."



Türkiye'nin, sürdürdüğü diplomasiyi sadece İslam dünyası ile değil Avrupa ve diğer ülkelerle de yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme daha gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"Türkiye'ye verdikleri önemi defalarca vurguladı"

Çavuşoğlu, Kral Selman'a iletilen mesaja dair, "Cumhurbaşkanımızın mesajı vardı, 'Suudi Arabistan Kralı Hadimul Harameyn Şerifeyn'e yakışır bir şekilde çözmesini bekliyoruz. Biz de katkı sağlamaya hazırız' demişti. O mesajı ilettik." ifadesini kullandı.



Kral Selman ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve koordinasyon komisyonunun çalışmaları gibi bundan sonra atılacak adımları da ele aldıkları bilgisini veren Çavuşoğlu, "Kral Selman, Türkiye'ye verdikleri önemi defalarca vurguladı. Biz de Suudi Arabistan ile ilişkilerimize gerçekten önem veriyoruz. İkili ilişkileri de görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hadimul Harameyn Şerifeyn'e selamlarını, iyi dileklerini de ilettik. Kendileri de aynı şekilde selam gönderdiler." açıklamasını yaptı.

"Bu gerginliğin kimseye faydası yok"



Bakan Çavuşoğlu, suçlamalar ve iddiaların olduğunu ancak bunların belge ve delilleriyle ortaya konulması gerektiğini belirtti.



Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Katar da bunu görmek istiyor, ara buluculuk yapan Kuveyt de bunu görmek istiyor, biz de bunu görmek istiyoruz. Çalışma yaptıklarını söylediler. Bundan dolayı henüz belgeler, deliller hiç kimse ile paylaşılmadı. Bu gerginliklerin kimseye faydası yok. Özellikle şu mübarek ramazan ayında, bayrama yaklaştığımız şu son 10 gün içinde özellikle masum insanları etkileyen bu gerginliğin sonlandırılması gerekiyor. Bayrama, bayram gibi girmemiz lazım. Bundan dolayı çabalarımızı yoğunlaştırdık. Katar'da da aynı şekilde hem dinledik hem düşüncelerimizi söyledik. Kuveyt ara buluculuk yapıyor. Katkı sağlayabileceğimizi, neler yapabileceğimizi değerlendirdik."