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Çavuşoğlu'ndan, PKK bayrağıyla poz veren Avrupa Konseyi gözlemcesine tepki: Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?

"Hainlerin paçavralarıyla poz veren..."

18 Nisan 2017 19:36

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin anayasa değişikliği referandumu için Türkiye'ye gönderdiği 23 kişilik heyette yer alan Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko, Diyarbakır ve Mardin'deki seçim gözlem çalışmalarının polis tarafından engellendiğini açıklamıştı. Hunko'ya tepki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) referandum raporunun açıklanmasının ardından konuşan Hunko'ya tepki gösteren Çavuoğlu, Alman milletvekilinin daha önce PKK bayrağıyla çekilmiş bir pozunu Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu: Hainlerin
paçavralarıyla poz veren...

Çavuşoğlu, Twitter hessabından şunları yazdı:

"Hainlerin paçavralarıyla poz veren Alman Vekil Andrej Hunko, Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?"

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Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluPKK bayrağıtepkiAGİTtarafsızlık
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