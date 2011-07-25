-ÇAVUŞOĞLU'NDAN NORVEÇ'TEKİ SALDIRILARA KINAMA ANKARA (A.A) - 24.07.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaklaşık 100 kişinin öldüğünü Norveç'in başkenti Oslo ve Utöya adasında düzenlenen terör saldırılarını kınadı. AKPM Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Oslo'da ve Utöya adasındaki gençlik kampında düzenlenen saldırılarla ilgili yayımladığı kınama mesajında, terörizmin, insan haklarının evrensel değerlerine yönelik en büyük tehdit olma özelliğini sürdürdüğünü belirtti. Norveç'teki saldırılara ilişkin ''her bir Avrupalı gibi büyük bir şok ve üzüntü duyduğunu'' kaydeden Çavuşoğlu, ''Meclisimizin temsil ettiği 800 milyon Avrupalının adına; bu çirkin saldırıda hayatlarını kaybeden insanların ailelerine ve Norveç yetkililerine en içten taziyelerimi sunarım'' dedi. Çavuşoğlu, ''Hiçbir sebep, hiçbir siyasi dürtünün terörizmi haklı çıkaramayacağını ve terörün her eyleminin, yapılma nedenine bakılmaksızın, insanlığa karşı yapılan bir suç olarak görülmesi gerektiğini'' vurgulayarak, ''terörün faillerinin, tek amaçları masum insanları öldürmek olan canilerden başka bir şey olmadığı'' ifadesini kullandı. AKPM Başkanı Çavuşoğlu, ''Teröristler herhangi bir düşünceyi savunmazlar, sadece nefret ve vahşet bulaştırmanın yollarını ararlar'' dedi.