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Çavuşoğlu’ndan Kerry’ye: Karlov suikastının arkasında FETÖ olduğunu hem Türkiye hem Rusya biliyor

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

21 Aralık 2016 00:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile görüştü.  Görüşmede Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yapılan suikast konuşuldu.

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çavuşoğlu "Hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu bildiğini" belirtti.

Erdoğan, ‘FETÖ’yü işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrasya Tüneli açılışında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne yönelik suikasta ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Dün akşam ki alçak gibi alçaklar tanklarla toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. O namussuzlarda uçaklar vurmaya kalktılar. Helikopterler vurmaya kalktılar. Ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar.  İşte dün akşam ki kalleşte geldi ülkemizdeki bir yerde Rusya’nın temsilcisini, bize emanet durumunda olan bir insanı sırtından vurdu” demişti.

 

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