Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Türkiye kimseye ses kaydı vermedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve burada öldürüldüğü iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ya da bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüştü. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil. Türkiye'nin soruşturmadan elde ettiği bazı bilgiler ve deliller var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili sonuçları dünyayla şeffaf bir şekilde paylaşacağını da söyledi.

Arnavutluk'ta kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil" şeklinde konuştu.

ABD basınına konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü ve olaya dair birden fazla ses kaydı bulunduğunu ifade etmişti. Bu hafta Ankara'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir ses kaydı dinletildiği iddia edilmişti.