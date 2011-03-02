T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KAÇAN GÖÇMENLERE YARDIM EDİLMESİ ÇAĞRISI STRASBOURG (A.A)

02 Mart 2011 22:40

-ÇAVUŞOĞLU'NDAN KAÇAN GÖÇMENLERE YARDIM EDİLMESİ ÇAĞRISI STRASBOURG (A.A) - 02.03.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerine, Libya'dan kaçan göçmenlere yardım etmeleri çağrısında bulundu. Göçmenlerin durumunun ''endişe verici'' olduğu uyarısında bulunan Çavuşoğlu, ''UNHCR tarafından verilen bilgiler dramatik, insani durum her geçen saat giderek daha fazla kötüleşiyor. Şu ana kadar 110 binden fazla kişi Libya'yı terk etti. Saat başı, yaklaşık bin kişi Libya sınırından Tunus'a geçiyor. UNHCR, Libya'da kalan yaklaşık 8 bin göçmenin durumunu oldukça endişe verici olduğu uyarasında bulunuyor''dedi. Avrupa ülkelerinin şu ana kadar kendi vatandaşlarının tahliyesini başarıyla sürdürdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, ''Avrupa ülkelerinin, göçten etkilenen diğer ülkelere ve göçmenlere de yapacağı yardımı güçlendirmesinin zamanı geldi'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24