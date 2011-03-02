-ÇAVUŞOĞLU'NDAN KAÇAN GÖÇMENLERE YARDIM EDİLMESİ ÇAĞRISI STRASBOURG (A.A) - 02.03.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerine, Libya'dan kaçan göçmenlere yardım etmeleri çağrısında bulundu. Göçmenlerin durumunun ''endişe verici'' olduğu uyarısında bulunan Çavuşoğlu, ''UNHCR tarafından verilen bilgiler dramatik, insani durum her geçen saat giderek daha fazla kötüleşiyor. Şu ana kadar 110 binden fazla kişi Libya'yı terk etti. Saat başı, yaklaşık bin kişi Libya sınırından Tunus'a geçiyor. UNHCR, Libya'da kalan yaklaşık 8 bin göçmenin durumunu oldukça endişe verici olduğu uyarasında bulunuyor''dedi. Avrupa ülkelerinin şu ana kadar kendi vatandaşlarının tahliyesini başarıyla sürdürdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, ''Avrupa ülkelerinin, göçten etkilenen diğer ülkelere ve göçmenlere de yapacağı yardımı güçlendirmesinin zamanı geldi'' diye konuştu.