Çavuşoğlu'ndan Hollanda'daki seçimle ilgili ilk yorum: Aynı faşist kafa; Avrupa'da din savaşları da başlar

Hollanda'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından sonuçlar geldi. Başbakan Mark Rutte’nin partisi kesinleşmeyen sonuçlara göre, seçimleri kazanarak 33 vekil çıkardı. Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in partisi ise 20 sandalyede kaldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun seçimler hakkında ilk yurumu ise "İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa'yı çökertmeye başladınız, Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden bundan 100 sene önce savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar" oldu.

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda Başbakanı'na: Sen ne lalesisin bilmiyorum!..

En az dört partili bir koalisyon hükümeti

12 milyon 900 bin seçmeni bulunan Hollanda’da genel seçimlere katılım oranı yüzde 80'i geçerken, açılan ilk sandıklara göre, Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu DENK Partisi 3 milletvekilini garantiledi. Seçimlerde en büyük darbeyi ise 29 sandalye kaybeden işçi partisi PvdA aldı. Rutte'ye anketlerdeki tahminlerin üzerinde verilen halk desteği, Avrupa Birliği'ni (AB) rahatlatan bir sonuç olarak yorumlandı. Bu sonuçlara göre, en az dört partili bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

PVV'yi 19'ar milletvekili ile AB yanlısı Demokratlar 66 (D66) ve son zamanlarda İslam karşıtı söylemlerde bulunan Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) takip etti. Hem D66 hem de CDA, 2012 seçimlerine göre oylarını artırdı. Jesse Klaver liderliğindeki Yeşil Sol (GL) ise önemli bir çıkış yakaladı. Parti, güçlü kampanyasıyla 2012’de 4 olan milletvekili sayısını 14'e yükseltmeyi başardı. Sosyalist Parti (SP) de bir kayıpla mecliste 14 sandalye elde etti.