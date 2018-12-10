Çavuşoğlu'ndan emniyet kemeri çağrısı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'da emniyet kemeri takmayan ve kemer yuvasına \'sinyal susturucu toka\' kullananlara karşı valilik öncülüğünde başlatılan \'Ölümle Tokalaşma\' kampanyasına, sosyal medyadan paylaştığı emniyet kemerli fotoğraflarıyla destek verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, makam aracının arka koltuğunda otururken ya da kendisinin direksiyonda olduğu, emniyet kemeri takılı fotoğraflarını paylaştı. Emniyet kemeri takmayanların \'Türk icadı\' olarak adlandırılan susturucu tokayı kullanmaması, hem ön hem de arka koltukta oturanlar için emniyet kemeri takmaları gerektiği uyarısında bulunan Bakan Çavuşoğlu, \"Araçta hangi koltukta oturduğunuz farketmez, #EmniyetKemeri sizi hayata bağlar. Sahte tokalarla sadece aracını susturursun\" çağrısını yaptı.

Antalya Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti\'nin işbirliğinde başlatılan kampanya kapsamında, emniyet kemeri sinyalini susturan tokayı kullanan, üreten ve satanlar cezalandırılacak. Kampanyada çocuklar ise anne-babaları ve yakınlarına ait araçlarda gördükleri bu tokaları toplayıp emniyet birimlerine teslim ettiğinde, içinde sinema bileti de olan çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.



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