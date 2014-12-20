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Dünya
Deutsche Welle

Çavuşoğlu'ndan 'casus' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da 3 Türk'ün casusluk iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

20 Aralık 2014 13:08


Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Almanya'da 3 Türk'ün casusluk iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin bilgi verdi.

Çavuşoğlu, "bu kişilerin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ya da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile bir bağı olmadığını" söyledi.

Alman makamlarının Türkiye'nin ilgili başkonsolosluğuna bilgi verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, başkonsolosluğun süreci takip ettiğini, kendilerinin de durumu yakından izlediğini kaydetti.

'Yurtdışındaki Türkleri izliyorlardı'

Almanya'nın Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde üç Türk vatandaşının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklanmıştı. Karlsruhe'de bulunan Federal Başsavcılık kaynaklarına göre zanlılar 'bir Türk istihbarat servisi adına görev yapıyor'.

Başsavcılık açıklamasına göre 11 Kasım tarihli tutuklama emrine dayanarak 58 yaşındaki Muhammed Taha G. ve 33 yaşındaki Göksel G. çarşamba günü Almanya'ya girişlerinde Frankfurt am Main Havaalanı'nda, 58 yaşındaki Ahmet Duran Y. ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki evinde gözaltına alındı.

Muhammed Taha G.'nin, diğer iki zanlının istihbarat faaliyetlerinde yönetici konumunda bulunduğu ve talimatı üzerine Göksel G. ve Ahmet Duran Y.'nin Almanya'da yaşayan Türkler ve kuruluşlarla ilgili bilgi toplayıp Muhammed Taha G.'ye ilettiği ileri sürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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