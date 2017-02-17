Çavuşoğlu'ndan Almanya'da referandum kampanyası

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük G20 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında geldiği Almanya'da perşembe akşamı anayasa değişikliğine yönelik referandum kampanyası için yapılan bir toplantıya katıldı. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Köln kentinde organize ettiği, "Milletini sevenler evet diyor" toplantısında Çavuşoğlu, anayasa değişikliğini savundu, Türkiye - Almanya ilişkileri ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamlara yönelik casusluk suçlamaları konularında da değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandumda yurtdışı seçmenlerinin de rahatça oy kullanmaları için konsolosluklarla sıkı bir iş birliği içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, bu seferki oy kullanma saatlerinin uzatılacağını ve oy kullanılacak günlerin arttırılacağını ifade etti. Yurtdışındaki seçmenlerin oy kullanmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, milletin anayasa değişikliği konusunda 'yanlış bilgilendirildiğini' söyleyerek, 'tek partinin iktidarda olduğu istikrarlı bir ülkeyi' tercih ettiklerini, bunun iş hayatı ve istikrar için şart olduğunu ifade etti.

"Erdoğan'ı iki yıllığına bize verin" diyorlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anayasa değişikliğinin diktatörlük getireceği görüşünün gerçeği yansıtmadığını kaydederek, "Bazı ülkeler Erdoğan'ı iki yıl bize verin, sorunlarımız bitsin diyor. Bunu söyleyenler arasında Avrupa Birliği'nden ülkeler var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanının ancak iki kez beş yıllığına seçilebileceğini ve üçüncü kez aday olamayacağını ifade eden Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın arkasından bir başkasının geleceğini söyleyerek, bu sistemin Erdoğan sonrasında ülkeyi garanti altına aldığını savundu.

"Partili Cumhurbaşkanı tarafsız olabilir"

Anayasa değişikliği paketinde bir takım çelişkili maddeler olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, tarafsızlık ilkesi nedeniyle Cumhurbaşkanının bir siyasi partiden olamamasını doğru bulmadığını kaydetti. Belediye başkanları ve başbakanın partili olabildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, 'milletin Cumhurbaşkanı' olan bir kişinin partili olsa dahi aynı zamanda "tarafsız" olabileceğini kaydetti.

Referandum kampanyası kapsamında yapılan toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'de günümüzdeki sistemde ve Cumhurbaşkanını halkın seçmediği dönemlerde başbakan ile cumhurbaşkanı arasında sürekli farklı konularda ihtilaflar yaşandığını belirterek, "çift başlılıkla" yönetimin yürümediğini savundu.

"Almanya'dan somut adımlar bekliyoruz"

Çavuşoğlu, anayasa değişikliği paketine yönelik Avrupa Birliği'ne de mesaj verdi. Paketin ancak demokratik olup olmadığına yönelik yorum yapılabileceğini belirten Dışişleri Bakanı, "Bu sistemin Türkiye için uygun olup olmadığını söylemek sizin haddiniz değildir" şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Almanya ile ilişkilere de değinerek son dönem yaşanan gerginliklere rağmen iki ülkenin iyi ilişkiler yürütmesinin önemine dikkat çekti. Frank - Walter Steinmeier'in Cumhurbaşkanı olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, Alman hükümetine ve Başbakan Angela Merkel'e de sürekli terör örgütlerine özellikle de Gülen yapılanması ve PKK sempatizanlarına karşı mücadele edilmesine yönelik beklentilerini dile getirdiklerini ve Almanya'dan somut adımlar beklediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu konuşmasında "PKK yandaşlarının Gülen yapılanması sempatizanlarının da kışkırtmasıyla sizlere yönelik saldırılarında artış olduğunu görüyoruz, sakın korkmayın" şeklinde konuşarak, 'yurtdışında vatandaşları rahatsız eden bu kişilerden Türkiye'ye geldiklerinde hesap sorulacağını gerekirse vatandaşlıktan çıkarma dahil her tür tedbirin alınacağını' söyledi.

"DİTİB'e ancak teşekkür edilir"

Çavuşoğlu konuşmasında Almanya'da imamları casuslukla suçlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) yönelik suçlamalara da değindi. Dışişleri Bakanı, DİTİB'e yönelik son dönemde tanık olunan saldırı ve suçlamaları reddettiklerini belirterek, DİTİB'in Almanya yasa ve anayasasına göre kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğunu vurguladı. Yurtdışında yaşayan Türkler arasında radikalleşen kimsenin olmadığını söyleyen Çavuşoğlu bunun DİTİB'in doğru bilgilendirmesi sayesinde olduğunu belirterek, "DİTİB'e ancak teşekkür edilir" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Köln'deki referandum kampanya toplantısının ardından cumartesi günü de Başbakan Binali Yıldırım Oberhausen kentinde yine Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) organize ettiği miting ile Almanya'da referandum kampanyasına başlayacak.

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Gezal Acer