Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sitem: Terör örgütüne destek bizi üzdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana Washington'dan Ankara'ya en üst düzey ziyaret bugün gerçekleşti.

Bir günlük bir ziyaret için Ankara'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, önce Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi, sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Rex Tillerson ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tillerson, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı ortak mücadelenin devamına vurgu yaptı. Amerikalı bakan, "Türkiye IŞİD'i Suriye sınırından uzaklaştırdı. Türkiye'nin katkılarını ABD minnetle karşılamaktadır. Bölgede verilen savaşı destekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ise ABD'nin YPG'ye verdiği desteğe tepki gösterdi:

"Bizi hedef alan bir terör örgütüne verilen destek hem bizi üzmüştür hem Türk halkının ABD'ye bakışını olumsuz olarak etkilemiştir."

Tillerson ise basın toplantısında PYD ve YPG ile ilgili sorulara yanıt vermedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği ile ilgili bir soruya yanıtı ise "Esad'ın gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar verir" oldu.

Basın toplantısında bakanlara, Türkiye'de geçen yılki darbe girişiminin önde gelen şüphelilerinden Adil Öksüz'ün, girişimden 5 gün sonra, 21 Temmuz 2016'da ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından telefonla aranmasına ilişkin de soru yöneltildi.

Tillerson, Öksüz'ün vizesinin iptali için konsolosluk tarafından aranmasını "normal bir prosedür" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu ise "Kaçtıktan sonra tüm yetkililerimiz Adil Öksüz'ü arıyor ama henüz ulaşılamadı. Aranması konusunda ABD'nin bir açıklaması oldu. Biz tabii ki böyle bir açıklamaya inanmak isteriz. Ve bunun arkasında da bir şey aramak istemeyiz ama neticede bu konunun detaylarını da somut olarak görmek isteriz" dedi.

Basın toplantısında gündeme gelen konulardan biri de Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanaması oldu.

Çavuşoğlu tutuklamanın "siyasi" olduğunu söyledi:

"Malesef Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Amerika ziyareti sırasında tutuklandı. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu süreci başlatan ve şu anda görevden alınan eski savcı (Preet) Bharara. Ve bu sürecin (Reza) Zarrab dahil siyasi bir süreç olduğunu görüyoruz. Çünkü eski savcı Bharara FETÖ'yle yakından bağları var."

Tillerson ise gerek bu konuda gerekse de Fethullah Gülen'in iadesi talebiyle ilgili olarak herhangi bir bir açıklamada bulunmadı.

ABD Dışişleri Bakanına Ankara'ya yaptığı ilk ziyarete Brett McGurk eski Başkan Barack Obama'nın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi olarak atadığı ve halen bu görevi sürdüren Brett McGurk de eşlik etti.