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Dünya

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Öncelik biz miyiz yoksa oradaki terör örgütleri mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz" demişti

09 Şubat 2016 16:31

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ziyareti sırasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dost ve müttefik ülkelerin terör örgütü konusunda bir karar vermesi gerekiyor. IŞİD ile mücadelede ve Suriye'de ortak ülkeler olarak öncelik biz miyiz yoksa oradaki terör örgütleri mi" dedi. 

NTV'de yer alan habere göre; Sınıra akın eden Suriyelilerin de kontrollü şekilde Türkiye'ye geçişine izin verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Sınıra gelen 50 bin kişiden 10 bini Türkiye'ye geçti" dedi. 

Çavuşoğlu, Rusya'nın operasyonlarını sürdürmesi halinde 1 milyon kişinin daha sığınmacı durumuna düşeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz” demişti

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