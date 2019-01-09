Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye kararı yorumu: Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin olarak, "Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor" dedi. Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin adım atmaktan çekinmeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Rusya ve İran ile süreci koordine etmek istediklerini de belirtti. Çavuşoğlu, "İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşeceğizi" dedi.

İdlib mutakabatın geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz" diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelerin her noktasında yapıcı bir şekilde Türkiye'nin var olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Sahada zorluklar var ama üstesinden geliyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yaandan Çavuşoğlu, Rusya'da üçlü zirve yapılması için hazırlıkların sürdürüldüğünü de belirtti.

Kıbrıs'taki müzakerelerle de ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor. Terörle mücadelede herkes kararlılığımızı gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek sınırlarımızda tehlike oluşturmasına engel olacak önlemleri aldık. Fırat'ın Doğusu'nda da bu adımları atmaktan çekinmeyceğiz. Suriye'de var olan aktörlerle yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz lazım.

Bir taraftan Türkiye'deki Suriyeliler, bir taraftan Suriye halkı için neler yapabiliriz, tüm uluslarararası camiayla görüşüyoruz.

Özellikle Rusya ve İran'la sahada zorluklar olmasına rağmen birlikte çalışıyoruz.

Irak'ta hükümet henüz kuruldu. Berham Salih geçtiğimiz günlerde ülkemize ziyaret gerçekleştirdi. Bir taraftan bu kapsayıcı hükümeti desteklerken, bir taraftan da Irak'ın yeniden inşaası konusunda Türkiye'den beklentileri yüksek. Bu konuları, ekonomik, terörle mücadele gibi konuları da görüştük. İlişkilerimizi daha da geliştirmek konularında mutabık kaldık.

Kerç Boğazı krizinin aşılması için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti olacak.

Milli davamız dediğimiz Kıbrıs sürecinde de Mayıs'a kadar müzakerelerin başlaması Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı gerçekçi görünmüyor.

Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizde daha pozitif bir ortam yaratılması konusunda olumlu adımlar var. AB kurumlarıyla ilişkilerimizi güçlendirmek konusunda adımlar atıyoruz. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, terörle mücadele gibi konularda pek çok konuda birlikte çalışıyoruz.

Suriye'den gelen göçmenlere Avrupa'dan yapılan yardımlarla ilgili birlikte değerlendirmede bulunduk.

Önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçimleri AB'nin geleceği açısından çok önemli bir seçim olacak.

Kafkasya'daki ilişkileri, Azerbaycan'la ilişkilerimizi uzun uzun anlatabiliriz, ancak Balkanlarla bazı ülkeler arasında bölgenin istikrarını etkileyecek sorunlar yaratılıyor. Balkanlara daha fazla önem göstermemiz gerektiğini gösteren göstergeler bunlar.

Yemen krizinin çözülmesi bu yıl önceliklerimiz arasında, çünkü orada bir insani kriz yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı ile toplantı yapacağız, katkılarımızı sürdüreceğiz.

Aynı tavrımız Libya için de geçerlidir. Yavaş yavaş kendisini toparlamaya çalışan bir ülke. Dışarıdan ciddi müdahaleler var. Ülke bir taraftan seçime hazırlanırken, bir taraftan da zorluklarla mücadele ediyor.

Bu yıl medeniyetler arası ittifakı canlandıracağız. İlam düşmanlığı, ırkçılık konularında çaba sarfedebiliriz. İspanya'nın medeniyetler arası ittifak merkezinin İstanbul'a taşıma isteği olurdu, bunu da değerlendiriyoruz.