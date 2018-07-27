Çavuşoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya: Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğiz!

Dışişleri kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün Twitter mesajlarıyla Türkiye'de ev hapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklaması iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmiş, Çavuşoğlu da Twitter üzerinden verdiği yanıtta "Kimse Türkiye'ye talimat veremez" demişti.

Çavuşoğlu dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de telefonda görüştü. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinde "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceklerini, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu" vurguladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert de görüşme hakkında yaptığı açıklamada "Dün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla konuştu. Bakan, bu masum Papaz Andrew Brunson'ın evine gelme zamanı çoktan geldiğinin altını çizdi" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. ABD'li yetkililerin Twitter'dan yaptığı açıklamaların ardından, Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı ancak görüşme hakkında herhangi bir bilgi verilmemişti.