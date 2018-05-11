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Çavuşoğlu'ndan "İsrail-İran" açıklaması (1)

   Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Günümüz Dünyasında Yükselen Türkiye" konferansına katıldı

11 Mayıs 2018 20:12

 

 Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Günümüz Dünyasında Yükselen Türkiye\" konferansına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi\'nde düzenlenen konferansta bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, “Çatışmalardan, terörle mücadeleden dolayı en son İsrail-İran gerginliğinde hem de üçüncü bir ülke üzerindeki gerginlikten dolayı ön plana çıkanlar hep sert güç. Oysa sert güç, lazım olduğu zaman kullanılabilir ama burada da ölçülü, adaletli olmak lazım, uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor. Esas kalıcı güç yumuşak güçtür. Bugün Türkiye, yumuşak gücünü dünyada en etkin kullanan ülkedir. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum ve doğru söylüyorum\" dedi. 

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